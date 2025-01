El 'Mata Mua' podría estar de vuelta en el Thyssen en dos meses

El 'Mata Mua' podría colgar de nuevo de las paredes del Museo Thyssen dentro de dos meses, cuando se firme el acuerdo definitivo sobre el alquiler de la colección de Carmen Thyssen al Estado que rubricaron en la tarde del viernes la baronesa y el ... ministro de Cultura Manuel Rodríguez Uribes. Esas ocho semanas serían «un plazo razonable» para la vuelta de una de las joyas del Thyssen, según el director gerente del museo, Evelio Acevedo, que recibe «con alegría y enorme satisfacción» un acuerdo que dará estabilidad al museo en los próximos 15 años y que «aporta tranquilidad» en tiempos de inciertos.

«El acuerdo es una noticia fantástica. Permite una estabilidad que garantiza trabajar en mejores condiciones y de manera mucho más enfocada», agradece Acevedo. Celebra especialmente la larga duración del acuerdo, que cuando sea definitivo establecerá un contrato de alquiler de 15 años por el que la baronesa percibirá un cheque de 6,5 millones anuales, casi 100 millones en total. Contempla, además, una opción de compra para el Estado de los más de 420 cuadros de la colección de la aristócrata, 'Mata Mua' incluido. «Soy muy española y en estos momentos se necesitan buenas noticias. Estoy muy contenta por haber evitado que mi colección salga de España», dijo Carmen Thyssen de un acuerdo alcanzado 'in extremis' en su casa de La Moraleja.

«El acuerdo plantea un escenario claramente positivo. Más en tiempos tan difíciles para los museos, muy castigados por la pandemia. Que plantee un plazo tan largo y con opción de compra nos permite planificar la actividad con tranquilidad y una estabilidad que son muy importantes en tiempos de tanta incertidumbre», sostiene Acevedo. «Es una gran noticia que la colección se mantenga al lado de la del barón, que tiene el mismo origen», agrega.

La vuelta del 'Mata Mua' es «otra grandísima noticia» para el responsable del Thyssen. «Es una obra crucial dentro de la colección que compró el barón Thyssen y regresa al lugar en el que tiene que estar», se felicita Acevedo ante la recuperación de uno de los grandes iconos del museo. La tela de Gauguin significa, casi, lo que 'Las Meninas' al Prado y si todo discurre como espera podría estar de vuelta en abril. En los meses que la obra ha estado fuera, la baronesa recibió hasta tres ofertas de compra, una de ellas por 250 millones de euros que Tita desestmó, según afirman los abogados de la aristócrata.

Poderoso

«En la colección Thyssen hay muchos iconos pero el 'Mata Mua' es muy poderoso. Está claro que es crucial en la colección de Tita y que está cargado de simbolismo», admite el gerente del Thyssen. No compromete una fecha concreta para el regreso del icónico lienzo, pero entiende que «lo lógico» sería que estuviera de vuelta cuando se firme el contrato definitivo. «Sería un buen momento para que el cuadro estuviera de nuevo en el museo y ese es nuestro horizonte», señala.

No está tan claro que vayan a regresar los otros cuadros que salieron del Thyssen junto al 'Mata Mua', que su propietaria sacó en junio y que se supone sigue a buen recaudo en un búnker en Andorra, donde la baronesa fijó su residencia hace casi tres décadas. Se trata de 'El puente de Charing Cross', de Monet; 'Caballos de carreras en un paisaje', de Degas, y 'El Martha McKeen en Wellfleet', de Hopper, que Tita Cervera excluyó de la colección en la decimoquinta prórroga del acuerdo de cesión, en diciembre de 2019. Su vuelta «es uno de los asuntos que se debe cerrar. Lo que está claro es que el regreso del 'Mata Mua' está asegurado y eso es una feliz certeza», insiste Acevedo.

El acuerdo, logrado tras una sucesión de prórrogas que han durado casi diez años, establece que Tita Cervera podrá mover el cuadro de Gauguin y prestarlo en alquiler, lo que le generará beneficios adicionales. «Ahora se abre una fase en la que hay que entrar en detalles y cerrar flecos, pero los cuadros de Tita siempre se habían podido mover y prestar para exposiciones temporales», destaca Acevedo. «Han viajado, y me inclino a pensar que seguirá siendo así. Que en el futuro no habrá ningún tipo de limitación en ese sentido. La política de préstamos es fluida. En todas las colecciones viajan las obras que están en condiciones de hacerlo y no lo hacen las que son inamovibles», recuerda.

También resulta «muy tranquilizadora» para el Thyssen la posibilidad de que el Estado adquiera en el futuro la colección de la baronesa, valorada ahora el 1.040 millones de euros. «Es una opción interesantísima y muy sensata», se felicita Acevedo. «El tiempo dirá qué se hace, pero contar con eso de antemano es muy alentador» agrega. «Las valoraciones tienen sus referencias: las hay muy cifradas en temas de seguros y otras más orientadas aspectos de mercado, y en este caso creo que hay un equilibrio entre una referencias y otras». La valoración de la colección es otro de los logros de los abogados de la baronesa, ya que la tasación de Cultura al principio de la negociación era de 425 millones.

Asegurar la colección y sus joyas resulta balsámico en tiempos de zozobra. «Terminamos 2020 con cifras tremendas, con caídas de un 67% en visitas y un 55% en ingresos, aunque vista la dureza de la situación podemos estar más o menos satisfechos. Vemos que los datos son peores en general el sector cultural». «Nos preocupa este año. Atisbams una recuperación a corto plazo que parece que será difícil. La realidad se está imponiendo y persiste la falta de movilidad que dificulta las visitas. Es un problema muy severo que, lamentablemente, durará mucho más de lo que pensábamos», concluye.