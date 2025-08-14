Directo: Feria Taurina de Begoña, en Gijón
El rejoneador Diego Ventura es el gran protagonista de esta segunda jornada en el coso gijonés, junto a Rui Fernandes y João Ribeiro Telles
Gijón
Jueves, 14 de agosto 2025, 18:18
19:04
Ovación para Rui Fernandes en el primero
Elegante obra del portugués malograda con el acero
Enlace copiado
18:59
Cierra con una rueda de rosas montando a Iceberg, pero se le resiste el rejón de muerte
18:57
Monta elegante del torero luso. Destaca el tercio de banderillas con su caballo El Dorado. Precioso el galopo de costado después de cada banderilla. Templadísimo
18:43
El primero de la tarde en la arena. Se llama “Diabo” y corresponde su lidia al cavaleiro Rui Fernandes
18:37
Muy atentos a ‘Lío’ y ‘Bronce’, los caballos de Diego Ventura, pues son, seguramente, las actuales estrellas de una cuadra top, indispensable a la hora de consagrarse como el máximo referente del toreo a caballo del momento.
18:30
Segundo festejo de la Feria de Begoña
Bienvenidos a la retransmisión en directo del segundo festejo de la Feria de Begoña. Corrida de rejones de Ribeiro Telles para Rui Fernandes, Diego Ventura y João Telles
Enlace copiado
18:08
La vacada de la familia Telles es un referente de la cabaña brava portuguesa. Formada, como decíamos, con sangre Núñez y Domecq, un tiempo después, allá por principios de los 2000, se aventuran a la compra de ganado de línea Murube, adquiriendo animales de esta estirpe a Fermín Bohorquez, Passanha y Romão Tenorio. Esa es la procedencia que hoy podrá verse en El Bibio a partir de las 18.30 horas, hora de inicio del paseíllo.
18:05
Los toros los sirve David Ribeiro Telles, referente y garantía para el toreo a caballo.
Antigüedad: 06/10/1968
Procedencia: D. Juan Pedro Domecq y Díez, D. Carlos Núñez y Torrestrella por una parte y otra rama de Murube que llevan por separado.
18:00
Todo está preparado ya para el segundo festejo de la Feria Taurina de Begoña. Seis toros, seis, para los rejones de los portugueses Joao R. Trelles, Diego Ventura y Rui Fernandes.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.