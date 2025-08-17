En directo: último día de la Feria Taurina de Begoña, en Gijón
Manzanares y Talavante han triunfado en El Bibio con regularidad, mientras que para Aguado será su segundo paseíllo en Gijón. Los tres conforman un cóctel ideal para que la tristeza de despedir el abono se mitigue con una buena tarde
Gijón
Domingo, 17 de agosto 2025, 18:26
19:00
Oreja para Manzanares del noble y blando primero
18:59
La faena se vio con agrado desde arriba, y después de media estocada tendida paseó una oreja
18:59
Perdió las manos en los primeros tercios y en el inicio de la faena de Manzanares, que lo pulseó con la mano derecha, a media altura, sin obligarlo, hasta acabar afianzándolo en el piso.
18:59
Hondo el primero, con cuello, de manos cortas.
18:40
Arranca el último paseíllo de la feria. Abre cartel Manzanares de grana y azabache, a su derecha Talavante, de sangre de toro y oro y en el medio, Pablo Aguado, de corinto y oro
18:26
Pablo Aguado
Nacido en Sevilla en 1991, tomó la alternativa en La Real Maestranza en 2017 y la confirmó en Las Ventas en San Isidro del año siguiente. Es su segundo paseíllo en El Bibio, donde debutó en 2019.
Picadores: Mario Benítez y Salvador Núñez.
Banderilleros: Diego Ramón Jiménez, Iván García y Francisco Javier Sánchez Araujo.
18:22
Alejandro Talavante
Pacense de nacimiento (1987), tomó la alternativa en Cehegín en 2006 y la confirmó en Madrid en 2007, año en el que hizo su primer paseíllo en Gijón. Vuelve a El Bibio tras su actuación el año pasado.
Picadores: Miguel Ángel Muñoz y Manuel Cid.
Banderilleros: Antonio José Jiménez ‘Lili’, Álvaro Montes y Ricardo Izquierdo.
18:12
José M. Manzanares
Natural de Alicante (1982), tomó allí la alternativa en 2003 y la confirmó en 2005. Hijo de una de las más reconocidas figuras de los 80, hizo su primer paseíllo en Gijón en 2003. Lleva 17 en El Bibio.
Picadores: Juan Carlos Sánchez y Paco María.
Banderilleros: Juan José Trujillo, Diego Vicente y Luis Cebadera.
18:12
Sobre el ganado, podemos contar que la familia Fraile puso en valor en los años 80 la sangre Lisardo-Atanasio. Cuatro décadas después, esta procedencia se ha visto considerablemente reducida en el campo bravo, pero tanto Lorenzo y sus hijos en El Puerto como Lorenzo y José Enrique en las dos derivaciones de Valdefresno mantienen esta estirpe en candelero. Sin embargo, en El Puerto entró simiente de Domecq en el hierro de La Ventana, un origen que se abre camino en la vacada y en la familia merced a los éxitos cosechados.
18:07
Manzanares, Talavante y Aguado se enfrentarán esta tarde en El Bibio a toros de El Puerto de San Lorenzo.
17:59
Todo preparado para la quinta y última jornada de toros en la Feria Taurina de Begoña 2025.
