Damián Arienza
Gijón

En directo: comienza la Feria Taurina de Begoña, en Gijón

Figuras incipientes ·

El Bibio recibe a las primeras figuras del toreo que pasarán este año por Gijón. Los encargados de encender la mecha de esta fiesta que comienza de mano de la ganadería La Cercada son El Mene, Tomás Bastos y Aarón Palacio, que sustituye a Olga Casado, quien se encuentra convaleciente tras lesionarse en la plaza de toros de Socuéllamos el domingo

José Miguel Arruego

José Miguel Arruego

Gijón

Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:32

