En directo: comienza la Feria Taurina de Begoña, en Gijón
Figuras incipientes ·El Bibio recibe a las primeras figuras del toreo que pasarán este año por Gijón. Los encargados de encender la mecha de esta fiesta que comienza de mano de la ganadería La Cercada son El Mene, Tomás Bastos y Aarón Palacio, que sustituye a Olga Casado, quien se encuentra convaleciente tras lesionarse en la plaza de toros de Socuéllamos el domingo
Gijón
Miércoles, 13 de agosto 2025, 18:32
18:50
Aarón Palacio , de Zaragoza, nacido en enero de 2005 en la localidad de Biota. Debutó con picadores en 2023 en Tarazona, en su provincia de nacimiento. Ha tenido resultados. Podría tomar la alternativa en Nimes el próximo 20 de septiembre.
Picadores: Mario Benítez y M. J. Ruiz 'Espartaco'.
Banderilleros: Juan Sierra, Martín de Escarpinas y Mariano Ruiz.
18:47
Precioso saludo capotero de Aarón Palacio al animal que abrió feria. Y variado. Galleó por chcuelinas, lo sacó del caballo con el capote a la espalda. Evidenció sitio y oficio de matador el torero maño
18:43
Primer novillo de la tarde en la arena. Enemigo de nombre. Le corresponde a Aaron Palacio. Novillo precioso de hechuras, serio, cornidelantero
18:42
Arranca la Feria de Begoña
Bienvenidos a la retransmisión del primer festejo de la Feria de Begoña
18:37
Tomás Bastos , de Villafranca de Xira (Portugal), sobrino nieto del gran José Júlio. Se presentó con picadores en 2024 en Olivenza, y acaba de ganar el Certamen de Novilladas de Extremadura que organiza la Fundación Toro de Lidia.
Picadores: José María González y Antonio Prieto.
Banderilleros: Juan Luis Moreno, Ramón Moya y Alberto Carrero.
18:34
El Mene , zaragozano del 2004, se formó en la Escuela Taurina de Salamanca. Debutó con caballos en Ciudad Rodrigo en 2024 y es el actual líder del escalafón de plata. Ha brillado en Valencia y en Las Ventas.
Picadores: Héctor Piña y Alberto Sandoval.
Banderilleros : José Manuel Zamorano, David Salvador y Pablo García.
18:31
El cartel de hoy lo conforman El Mene, Tomás Bastos y Aarón Palacio, que sustituye a Olga Casado, que causó baja médica esta mañana por una lesión que venía arrastrando en el hombro.
18:30
Todo está ya preparado para que comienza la Feria Taurina de Begoña 2025. Serán cinco festejos, siendo el primero de ellos, el de hoy, una novillada con animales de La Cercada.
