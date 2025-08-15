Directo | Tercer festejo de la Feria taurina de Gijón: silencio tras tres avisos para Clemente después de una exquisita faena al buen segundo
Serán seis toros de la ganadería de La Quinta a los que se enfrentarán los toreros Emilio de Justo, Clemente y Tomás Rufo
Gijón
Viernes, 15 de agosto 2025, 18:23
19:30
Silencio tras tres avisos para Clemente después de una exquisita faena al buen segundo
19:30
Una pena que tardara en cuadrarlo y la estocada, atravesada, no hiciera efecto. Entró a matar otra vez, dejó media estocada, y se terminó atascando con el descabello hasta escuchar los tres avisos, justo cuando el animal doblaba
19:29
Se dobló por bajo con él Clemente en el inicio de una faena exquisita, descrita con sabor en las formas, suavidad en el trazo y expresión en los embroques. Le cogió pronto el sitio y la altura, y sobre todo por el pitón derecho, la obra tuvo singular acento.
19:29
Engatillado el segundo, una pintura. Muy definido de salida, haciendo todo por abajo, se empleó en el peto y llegó con pies al tercio de banderillas.
19:03
Silencio para Emilio de Justo en el primero
Acabó con el animal de estocada tendida y cuatro descabellos
19:03
Trasteo que se fue diluyendo cuando cogió la zurda porque el animal, a pesar de su obediencia, perdió empuje.
19:02
Emilio de Justo, debutante en Gijón, lo empujó para delante de inicio para llevarlo muy provocado por el derecho en el primeros compases
19:02
Precioso el berrendo en cárdeno que hizo primero, toro noble, que tuvo temple aunque pecó de salir con la cara a media altura de los embroques.
18:40
Arranca el paseíllo de la tercera de feria en Gijón.
Emilio de Justo viste de negro y oro, Clemente de tirita y oro y Tomás Rufo de verde hoja y oro
17:34
Los tres diestros se enfrentarán esta tarde a toros de La Quinta. La ganadería de Martínez Conradi es actualmente la vacada icono de su procedencia. Sus ‘santacolomas’ de la rama Buendía se distinguen por el nervio, la profundidad, el ritmo y la clase que exhiben en sus acometidas. Es una ganadería que tiene su propia historia en El Bibio, donde han lidiado con asombrosa regularidad desde hace más de una década, y varios de sus astados han sido premiados con la vuelta al ruedo en el arrastre.
17:26
Tomás Rufo
De Talavera de la Reina (1989), es uno de los puntales de la nueva generación. A pesar de su reciente alternativa (2021), cuenta con capacidad y recursos manejando las telas, especialmente el capote, y su fuerte, la mano zurda. Hoy, segundo paseíllo en Gijón.
Picadores : José Antonio Barroso y Manuel Jesús Ruiz ‘Espartaco’.
Banderilleros : Sergio Blasco, Andrés Revuelta y Fernando Sánchez.
17:25
Clemente
Nacido en Burdeos (Francia) en 1995, recibió la alternativa en 2016 en Zamora y la confirmó en Madrid el pasado San Isidro. Se presenta como matador en Gijón, donde ya actuó de novillero.
Picadores : José María González y Manuel Quinta.
Banderilleros : Tomás Úbeda, Juan Sierra e Ismael González.
17:18
Emilio de Justo
Nacido en Torrejoncillo en 1983, tomó la alternativa en Cáceres en 2007 y la confirmó al año siguiente en Las Ventas. Debuta hoy en Gijón con una brillante hoja de servicio, con cuatro Puertas Grandes en Las Ventas.
Picadores : Juan Bernal y Germán González.
Banderilleros : Morenito de Arles, Abraham Neiro ‘El Algabeño’ y José Manuel Pérez Valcarce.
17:18
Estamos hablando de Emilio de Justo y Clemente, quienes pisan por primera vez una plaza de la que Tomás Rufo salió a hombros hace solo dos temporadas.
17:17
Con las gradas de gala, en calurosa tarde del Día de Begoña, El Bibio acoge el tercer festejo de la Feria Taurina de Gijón. Serán seis toros para dos debutantes y un talaverano que ya sabe lo que es salir por la Puerta Grande a la carretera de la Costa.
