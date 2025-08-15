Directo | Tercer festejo de la Feria taurina de Gijón: silencio tras tres avisos para Clemente después de una exquisita faena al buen segundo

17:18

Emilio de Justo

Nacido en Torrejoncillo en 1983, tomó la alternativa en Cáceres en 2007 y la confirmó al año siguiente en Las Ventas. Debuta hoy en Gijón con una brillante hoja de servicio, con cuatro Puertas Grandes en Las Ventas.

Picadores : Juan Bernal y Germán González.