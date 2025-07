Juan Gómez-Jurado, en el festival Metrópoli de Gijón: «Un éxito no se fabrica»

Pablo A. Marín Estrada Gijón Miércoles, 2 de julio 2025, 07:05 Comenta Compartir

Es el escritor vivo más leído en lengua española y sus encuentros con los lectores se parecen más a un espectáculo de humor que a la idea que pueda tener el común de la gente de una charla literaria. Juan Gómez-Jurado, el multiexitoso autor de la saga 'Reina Roja', domina el lenguaje de las tablas con la misma pericia que el de las tramas narrativas y así lo pudieron disfrutar sus seguidores en su paso ayer por el festival Metrópoli de Gijón donde, mano a mano con su partenaire en estas lides, el guionista y presentador, Aurelio Cabra, el novelista respondió de forma distendida y paseándose por el escenario del Auditorio, como por el salón de su casa, a todas las preguntas que le fue lanzando el público, salvo alguna referida al futuro rodaje sobre uno de sus títulos. Pero sobre todo hizo pasar a todos un rato más que entretenido, además de satisfacer la curiosidad particular o general de sus lectores.

Desveló que entre las dos categorías que se suelen dividir los narradores: de brújula (Stephen King) o de mapa, él pertenece a la segunda «la de los autores más inseguros y controladores, necesito saber lo que va a pasar a lo largo del camino, tener clara una serie de hitos». Y ante la pregunta de en qué momento del día escribía mejor fue clarísimo: «Todo eso de las musas es mentira. Yo trabajo de escritor. Me levanto, me tomo un café y me siento a trabajar delante del ordenador. No conozco otro método que el de sentarse y escribir. ¿Tú necesitas inspiración para ir un sábado al Ikea? Esto es igual».

Sí dio otras claves ante la cuestión más atinada de qué era lo que le inspiraba. «Anoto muchísimas cosas con el móvil. Me gusta observar cómo habla la gente, cómo son sus gestos, su comportamiento y eso acaba volcado en los libros». Su compañero de diálogo, Aurelio Cabra, a su vez reveló el trabajo que realiza para el escritor y también de cara a los guiones de las series, una documentalista recopilando datos de los cerca de mil cuatrocientos personajes que aparecen en la saga 'Reina Roja'.

Una escritora amateur quiso saber cómo se llegaba a vender miles de libros en Amazon y Gómez-Jurado respondió que en los veinte años que lleva publicando «aprendí algo muy deprisa y es que nadie sabe nada de cómo llegar a vender y que un éxito no se puede fabricar». Puso de ejemplo el caso de su amigo Carlos Ruiz Zafón y 'La sombra del viento', una obra por la que no apostaba su editorial ante sus cifras iniciales y que luego lo petó. Un buen método para lograrlo es la colaboración de los lectores: «Si os gusta una novela solo tenéis que decirle a alguien: 'Este libro me ha gustado mucho' y regalárselo o si no tienes dinero robarlo, pero nunca en librerías independientes», bromeó, llegando incluso a explicar cómo hacerlo en unos grandes almacenes. Se metió al público en el bolsillo.

