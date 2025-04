Lord y Lady Bone y su Asturias de libro Muirhead Bone y Gertrude Helena Bone visitaron la Asturias de finales de los años veinte del siglo pasado. Él la dibujó y ella la escribió en 'Days in Old Spain'

Un viaje en pareja a finales de los años veinte del siglo pasado. Ella escribía, él dibujaba. Así se fraguó el libro 'Days in Old Spain', editado en Londres en 1936 que permite ver sobre papel cómo éramos. O, al menos, cómo nos veían sus autores, Lord y Lady Bone, Muirhead él; Gertrude, ella, cuyo legado no solo sigue impreso en forma de esas joyas bibliográficas que aún no se pueden adquirir en internet, sino a través de originales de los dibujos que podían ser también acuarelas o grabados que dispersan por todo el mundo. De su visita a Asturias hay constancia en la National Gallery of Art de Washington, el British Museum y las National Galleries of Scotland.

Uno de los dibujos coloreados con acuarela de Muirhead Bone que se conserva en la Galería Nacional de Washington.

Fue precisamente en Escocia donde habría de nacer Muirhead, este maravilloso retratador de esa Asturias pasada que se dejó embelesar por lugares emblemáticos de esta tierra entre 1925 y 1928. Oviedo, Villaviciosa, Covadonga, Potes, Cudillero y Gijón fueron los enclaves que pisó la pareja en ese extenso viaje que se convirtió en dos volúmenes de los que se editaron 265 ejemplares, numerados a plumilla y firmados por ambos autores.

Estampa de Covadonga que guardan las Galerías de Escocia.

Nacido en 1876 en Glasglow y fallecido en 1953, es conocido y reconocido por su trabajo como grabador y acuarelista, de manera muy especial por sus estampas sobre instalaciones industriales y arquitecturas, pero también como artistas bélico en las dos guerras mundiales que le tocó vivir.

Pero volvamos atrás, a su proceso formativo, puesto que sería fundamental en su vida no solo por lo que respecta al arte. En la Escuela de Arte de Glasgow, a cuyas clases nocturnas asistía, conoció al artista Francis Dodd y a su hermana Gertrude Helena Dodd, con quien acabaría casado y junto a quien pisaría los paisajes asturianos.

Casas antiguas en Oviedo

Su obra gráfica es reconocidísima en Gran Bretaña, cuya colección de grabado atesora el British Museum y que precisamente guarda un dibujo de la Catedral de Oviedo realizado en tinta para ese célebre libro. Son más de 750 las obras que se conservan en Londres, pero está también presente su trabajo en otros museos como el Metropolitan de Nueva York, y por supuesto las Galerías Nacionales de Escocia, donde se guarda una preciosa estampa de Covadonga, que recrea toda la belleza del Real Sitio y de las montañas asturianas.

Es en Washington donde se conservan más trabajos que conducen a esa Asturias de cuyas iglesias, sin ir más lejos, escribió Lady Muirhead, que recibió ese tratamiento después de que su marido, muy implicado también en la difusión del arte en Gran Bretaña, se convirtiera en sir. En la capital estadounidense se guarda 'Coastal Steamers', un precioso dibujo que viaja a Gijón. Es una evocadora estampa del hoy puerto deportivo con las embarcaciones pesqueras en primer término. Son líneas precisas y hermosas trazadas con lápiz y tinta. Allí también se atesoran un buen número de imágenes que evocan aquel Oviedo de un siglo atrás. Aquí al grafito se une el color que aportan las acuarelas para dibujar un día de lluvia en la capital asturiana, una jornada de mercado que retrata el viejo Fontán, la torre de la Catedral presidiendo la ciudad o las viejas casas que parecen más rurales que propias de una ciudad. Hay más de trescientas referencias a este célebre autor que van de su mano a lugares múltiples, no solo de España, sino también de Italia y otras geografías.

Ella, la escritora, no tuvo tanta profusión literaria ni repercusión. Quizá el signo de los tiempos que le tocó vivir a una mujer nacida en 1876 y fallecida en 1962, que fue hermana, mujer y madre de artistas, pues su hijo Stephen –uno de los dos que tuvo junto a sir Muirhead Bone– destacó como ilustrador y con él firmó igualmente libros que unían la palabra y la imagen, uno de los cuales obtuvo un premio en la Exposición Universal de París de 1925. Ella fue, asimismo, autora de tres novelas y numerosos relatos, pero su figura siempre quedó en su segundo plano respecto a la de su reputado marido.

