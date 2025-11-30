La verdad está en juego, que hablen los periodistas

Juanma Velasco Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:58 Comenta Compartir

Fernando Belzunce (Pamplona, 1976) es director general editorial de Vocento conoce a muchos de los periodistas más relevantes del planeta. Ha conversado con más de cien de ellos, de diversos países, incluidos premios Nobel y Pulitzer, y con ese material ha elaborado durante tres años 'Periodistas en tiempos de oscuridad', que ya está en las librerías.

