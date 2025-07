Boombastic, partiendo la pana

J. C. ROMÁN

No fue una tarde tonta y caliente –más bien gris y templada– y del verano del 97 han pasado ya casi veinte años, pero Estopa sigue en plena forma. Y si alguien lo duda seguro que no estaba en La Morgal, entre las miles de gargantas entregadas a los hermanos Muñoz. Salieron David y Jose con el pantaloncito estrecho y la camiseta de los conciertos a darlo todo, a llevarse por delante la noche con un espectáculo que abrieron con 'Tu calorro' y que transitó a través de dos décadas de trayectoria musical, en las que los de Cornellá no han parado de lanzar temazos a la memoria colectiva.

Y eso fue lo que ofrecieron a un Boombastic que, como acostumbra, remó a favor y sumergió al respetable en ese resurgir de los dos mil que fue el mismo que triunfó en el concierto de La Oreja de Van Gogh la pasada edición de Boombastic, semanas después de otro éxito en Metrópoli o que cubrió de gloria a los propios Estopa en el Tsunami de 2023. De que son una apuesta segura no hay duda.

Pero más allá de la nostalgia y los dos mechones estratégicamente dispuestos alrededor de la cara, ahí estaban Residente, Lucho RK y Steve Aoki, entre otros, para seguir con una fiesta que había comenzado muchas horas antes con Mafalda Cardenal, Maximiliano Calvo,el gijonés Mateo Eraña o Marlena, por poner solo algunos ejemplos.

El sábado los asistentes al festival echarán los restos, en una jornada que promete ser tan larga como intensa y en la que, de nuevo, no tendrán que preocuparse por las quemaduras solares. Bajo el cielo encapotado, según las previsiones, pasará por los tres escenarios una nutrida nómina de artistas entre la que destaca, sin duda, Nicky Jam. Pero habrá que esperar a cerca de las dos de la madrugada para disfrutar de la música del cantante de origen puertorriqueño que a sus 44 años deja para los anales temas como 'Dile a él', 'El amante' o 'El perdón', entre otros.

Vera GRV será la primera en subirse al escenario Arnette, seguida de Marina Reche, Kaze, el propio Jam y Gordo, quien será el encargado de despedir cuando el amanecer aceche este Boombastic Asturias 2025 ante miles de satisfechas almas. Mientras tanto, L-Gante, el asturiano Enol, Emilia, Khea, Marc Seguí Dudi, Aissa o Israel B habrán puesto a bailar al recinto de La Morgal que mañana comenzará a desmantelarse.

