Juan Magán pone a bailar Metrópoli

El calor fue ayer el verdadro protagonista de un domingo en Metrópoli que tuvo su punto álgido justo cuando empezaba a refrescar el ambiente en la noche con la actuación estelar de Juan Magán en la explanada central ante una multitud enfervorizada por las ganas de bailar al ritmo del considerado rey del electrolatino. Su directo arrollador fue una auténtica bocanada de oxígeno y una invitación a volar en el torbellino de su música contagiosa e hipnótica. La guinda helada y dulce que coronaba esta nueva jornada del festival de Gijón.

Las calles del recinto de la Feria de Muestras tardaron más que en los días anteriores en recibir el empuje de un público que solo comenzaría a bullir con fuerza a medida que avanzaba la tarde. Hasta entonces, desde la apertura matinal, el festival ofrecía a quienes lo visitaban una estampa inédita y muy distinta a la que presenta en su faceta nocturna. Era el Metrópoli que ven los más pequeños, acompañados de su familia, en ese horario más adecuado para que los críos no se agobien y todos puedan disfrutar de la visita con tranquilidad. Pensando en ellos y también en los padres, el evento destina cada año un espacio con su propia programación de actividades, es el Metrokids, donde se imparten talleres prácticos, artísticos y de entretenimiento además de ofrecer recursos con los que los niños y las niñas puedan jugar.

Ayer la playa y el buen tiempo representaban una seria competencia para animar a las familias a adentrarse en el recinto ferial durante el inicio de los primeros talleres infantiles previstos. Lucía García y Valeria Iglesias, monitoras del taller de cocina, disponían sobre las mesas los utensilios que iban a utilizar mientras aguardaban la llegada de los jóvenes aprendices de cheff. «Este taller es para niños de 5 a 12 años. Normalmente los padres los dejan con nosotras y se van dar una vuelta, sabiendo que aquí están seguros y entretenidos, porque a los críos en general les encanta cocinar. Es un juego para ellos y puede haber alguno que sea más inquieto, pero la mayoría son muy buenos, se portan genial. Hoy vamos a preparar masa para pizza y un pastel de manzana, que luego se pueden comer», explicaba Lucía, graduada en Magisterio Infantil y en su tercera edición como monitora en Metrópoli. A pocos metros, en la zona de juegos, Sonia Morán contemplaba divertida a su hija mientras la pequeña, asesorada por su padre, lanzaba flechas de ventosa con un arco sobre una diana. «Solemos venir los fines de semana con ella. Pasamos aquí buen un rato juntos. Me parece estupendo que piensen también en las familias con niños y organicen actividades específicas. Así también puede venir más gente, si no estaría limitado para quienes somos padres», opinaba.

Frente a la zona de juegos y talleres, la editora Esther Sánchez montaba guardia tras el puesto de libros de su sello de literatura infantil Pintar Pintar. «Es el segundo año que venimos. Nos parece un buen escaparate y no solo los niños se sienten atraídos al ver nuestros libros, son generalmente los padres los que acuden a comprales 'un cuento' para que se entretengan. A la vez colaboramos con las actividades infantiles de Comic Com, donde los pequeños vienen a dibujar sus personajes. Independientemente de las ventas es una buena oportunidad para estar en contacto con las familias y que vean lo que publicamos», explicaba la responsable de la editorial.

Además de la zona especial para los peques, éstos suelen pasárselo bien igualmente recorriendo con sus familias las distintas exposiciones. En una de ellas encontramos a Jesús Lindoso y Noemí Sánchez con su hijo Eric. El niño lleva una gorra de Spiderman y no tiene ninguna duda en proclamar que es su superhéroe favorito, pero tampoco le da la espalda a conocer más de otros personajes icónicos del tebeo o el cine, como Supermán, de cuya exposición sale toda la familia. «Somos de Gijón y nos gusta acudir porque nos atrae todo este universo de la fantasía, el cómic, las series y Eric también se lo pasa bien. Es una lástima que Comic Com, que es lo que a nosotros más nos interesa no dure todo el festival y no lo podamos ver este finde», manifestaban, antes de seguir su recorrido por el resto de exposiciones. Más público familar era visible en las primeras horas de la tarde, disfrutando de la sobremesa en las terrazas de los bares y puestos de comida. Luego, con la entrada masiva de asistentes de todos los perfiles, los peques y sus familias darían una pincelada de auténtica fiesta popular a la atmósfera metropolitana.

Las temperaturas calurosas irían atenuándose durante la tarde y en el momento de la primera de las actuaciones, la de Carlos Ares en el Escenario 2, el ambiente estaba en su punto para escuchar su pop luminoso y lleno de matices folk, con su banda. Una estupenda manera de preparar el cuerpo y la mente para posteriormente dejar que ambos se fueran libremente tras el arrebato imparable de energía elctrónica desplegada por Juan Magán ante un público que lo esparaba ansioso y pudo sumergirse en su espectáculo sonoro con todas las ganas en una noche ciertamente especial. El cantante, productor y DJ de Badalona mostraría sobradamente por qué lo peta allá por donde van con su mesa, sus potentes efectos y toda su energía brutal. Una fiesta que para muchos se hizo corta.

