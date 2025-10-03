Inés Barea Gijón Viernes, 3 de octubre 2025, 18:56 Comenta Compartir

Dos voces que se enfrentan a una tragedia sobre el escenario, dos apellidos rivales y una historia de amor. 'Romeo y Julieta' tiene todo lo que debe tener una buena historia. Pero es que, además, la producción de la Ópera de Oviedo y la ABAO combina todos los ingredientes para que el público salga emocionado de las cinco funciones que acogerá el Teatro Campoamor a partir del 10 de octubre: una dirección musical exquisita a cargo de Audrey Saint-Gil; una dirección de escena fiel a la obra de Shakespeare bajo la mirada de Georgia Guerra; la fuerza de la Oviedo Filarmonía y el coro titular de la Ópera de Oviedo y, sobre todo, dos protagonistas —Romeo y Julieta— que en las voces de Ismael Jordi (Jerez de la Frontera, 1973) y Génesis Moreno (Caracas, 1994) despliegan todo el potencial lírico concebido en 1867 por Charles Gounod.

Aún se están preparando para el estreno y les esperan unas intensas jornadas de trabajo, pero ambos se enfrentan a sus papeles con la confianza que da la experiencia: Jordi acumula más de veinte Romeos y Moreno afronta su cuarta Julieta con entusiasmo. «Estoy feliz, absorbiendo todo como una esponja», confiesa la soprano. Es uno de sus personajes favoritos, y no es de extrañar: «Yo me enamoro regularmente de lo que estoy haciendo en el momento, pero Julieta me encanta musicalmente, por el reto vocal y también por el reto actoral».

ROMEO Y JULIETA Teatro Campoamor de Oviedo El estreno será el viernes 10 de octubre a las 19.30 horas. Habrá funciones el domingo 12 (19 horas), el miércoles 15 (19.30 horas), el viernes 17 (19.30 horas) y el sábado 18 (19 horas). Las entradas cuestan entre 17 y 195 euros.

La ópera La obra, de Charles Gounod, tiene libreto de Jules Barbier y Michel Carré, basado en la tragedia 'Romeo and Juliet' (1596) de William Shakespeare. Fue estrenada en el Théâtre-Lyrique de París el 27 de abril de 1867, y en el Campoamor el 17 de septiembre de 1983.

Intérpretes. Juliette Génesis Moreno / Annya Pinto (Viernes Ópera); Stéphano: Olga Syniakova / Gabriela Flores (Viernes Ópera); Gertrude: Sandra Pastrana; Roméo: Ismael Jordi / Mario Bahg (Viernes Ópera); Tybalt: Carlos Cosías; Benvolio: Emmanuel Faraldo; Mercutio: Régis Mengus / Carlos Reynoso (Viernes Ópera); Pâris: Sebastià Peris; Grégorio: José Manuel Díaz; Capulet: Enric Martínez-Castignani; Hermano Laurent: David Lagares / Jacob Abel (Viernes Ópera); El duque de Verona: Juan Laborería.

Es una historia universal, pero la ópera que llega al Campoamor puede que haya dado con la clave para ofrecer una visión renovada: humanizar a los personajes, profundizar en su psicología y resaltar sus pasiones. «De Julieta se espera siempre que actúe como una princesa esperando al príncipe. Parte de hacerla más real, más actual y más cercana, es darle humanidad», explica Moreno.

En realidad, estamos ante una mujer que toma decisiones, que comete errores y que piensa por sí misma, aunque el relato colectivo le haya suavizado el carácter y desdibujado la pasión. «Solemos verla siempre más débil, más frágil, que solo está esperando en el balcón y, realmente, desde Shakespeare, ella no era así». Julieta, en efecto, decide su destino en contra de todo lo que se espera para ella e incluso al final, cuando muere, «lo hace por decisión propia, por defender sus convicciones y por amor».

No hay Julieta sin Romeo, y el que encarna Jordi es un hombre en constante transformación a lo largo de los cinco actos. Vocalmente, el papel exige al cantante pasar por tres registros distintos; tenor lírico ligero, tenor lírico y tenor lírico pleno. Y es que lo que empieza siendo un personaje joven, inocente y enamorado, evoluciona hasta llegar al héroe trágico que muere junto a su amada.

«Cuando debutas un papel, hasta que no lo cantas diez o quince veces no forma parte de tu ADN», explica quien, a estas alturas, ya tiene a Romeo impregnado en su piel. «Así que cuando lo cantas en producciones diferentes y ves que el director de escena y el director de orquesta están preparados, es cuando más aprendes y te enseñan. Es lo bonito de esta carrera», asegura. A lo largo de su trayectoria ha pisado escenarios de todo el mundo, pero volver al Campoamor tiene algo especial. «Aquí han cantado todos», afirma, y aquí ganó también, en 2009, unos Premios Campoamor. En Oviedo «hay una grandísima tradición y eso cuando te subes al teatro, lo notas. Y cuando llega el público, se nota también». Es un trabajo gratificante, por supuesto, pero «también una gran responsabilidad».

Para los dos cantantes, entre los que fluye una química especial, está siendo más que satisfactorio encontrar un equipo artístico «con el que se puede dialogar», hacer sugerencias y potenciarse mutuamente. La escenografía es para ambos una elección brillante; despojada de excesos, se articula en torno a un elemento central que divide el escenario y deja en evidencia la eterna dualidad: Capuletos y Montescos, vida y muerte, amor y odio. El vestuario también es de época, y esa mirada al pasado refuerza el vínculo con la historia de Shakespeare y aporta la belleza visual justa para no distraer de lo esencial. «Menos es más», resume Moreno. «Sobre el escenario hay elementos sencillos que se mueven y se realzan gracias al vestuario. Julieta, ya les adelanto, tiene vestidos hermosos». El espectador no estará centrado «en ver demasiadas cosas, sino en lo que está pasando», en disfrutar de montaje sobrio que está pensado para emocionar.

Con esta producción, la Ópera de Oviedo y la ABAO proponen una lectura novedosa de un mito que no pasa de moda; lo hace sin artificios, con hondura, con la emoción en el centro y con el respaldo de un elenco de primer nivel. Romeo y Julieta regresa así al Campoamor como una de las citas más destacadas de esta temporada lírica, la número 78, a la que aún le quedan por delante, además de la obra de Gounod, el 'Orlando Furioso' de Vivaldi, el 'Rigoletto' de Verdi y la 'Carmen' de Bizet.

