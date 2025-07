¿Por qué triunfan algunas series y otras fracasan?

Yolanda Veiga Domingo, 6 de julio 2025, 17:17 | Actualizado 17:23h. Comenta Compartir

«Si alguna productora española hubiese ido a ofrecer 'Adolescencia' a una plataforma o una cadena de televisión no habría durado en ese despacho ni cinco minutos. '¿Un capítulo de casi una hora con un niño hablando con su psicóloga?, ¿y no pasa nada más? No estamos para hacer una serie que se proyecte en los colegios, sino para entretener'».

Así cree Jaume Banacolocha, CEO y productor ejecutivo de Diagonal, que les hubieran despachado. «Y en el remoto caso de que alguna cadena se hubiese atrevido nos habrían pedido dos actores 'fuertes' para encarnar a los padres del asesino, Antonio de La Torre y Carmen Machi, por ejemplo, para no dejar el peso en el niño, que habría sido muy difícil de encontrar».

Así que los productores se han resignado a producir las series que les piden -«te dicen: 'necesito un thriller con una chica fantástica que resuelva secuestros y que todo sea muy tecnológico'»- y no las que les gustaría ver. «Ahí tengo una ficción blanca de enredo romántico fantástica entre dos chicas que no sé a quién dar… Lo curioso es que luego ves esos mismos argumentos en series estadounidenses y británicas, pero aquí no te las dejan hacer. A la ficción española nos exigen cosas más intensas, que el primer capítulo sea la bomba».

Esas series que le gustaría ver (y hacer) las hacen otros, como dice el productor. Sucedió con 'Adolescencia', un duro drama sobre la masculinidad tóxica y los peligros de las redes sociales que narra el asesinato de una adolescente a manos de su compañero de clase, de 13 años. Los británicos no solo se atrevieron con el argumento, también con el formato: «En España apenas se rueda en plano secuencia, recuerdo una escena así en el final de 'Antidisturbios', una cena entre policías, pero duraba solo diez minutos».

Ampliar Adolescencia (2025). 1 Temporada, 4 episodios. NETFLIX

'Adolescencia' se estrenó en Netflix hace menos de cuatro meses y ya acumula 142 millones de visualizaciones. Consiguió traspasar las fronteras de la ficción y colarse en el debate social. Incluso en la agenda mediática y política. Cuestionados por el éxito, Anne Mensah, vicepresidenta de contenido de Netflix en Reino Unido explica a este periódico: «El guion era indiscutible y me encantaría decir que fuimos unos genios por escogerla, pero la verdad es que no tenía ni idea que 'Adolescencia' llegaría a ser algo tan grande».

Lo logró con cuatro capítulos que no llegan a las cuatro horas. De 'Cuéntame', por ejemplo, se grabaron 413 episodios y estuvo en emisión veintidós años. He aquí un ejemplo gráfico de cómo han cambiado las cosas en las series de ficción.

Los guionistas Marta Sánchez y Alberto Macías, el productor Jaime Banacolocha y Diego Ávalos, vicepresidente de Contenidos de Netflix para España y Portugal, descubren los ingredientes de la fórmula de éxito: ¿qué necesita hoy una serie española para triunfar?, ¿qué la condena a un fracaso anunciado?

Personajes

«Se acabaron los desayunos en familia». Recuerda Marta Sánchez que esta era una escena típica de las series familiares de hace 20 o 30 años como 'Médico de familia' o 'Los Serrano'. «Sacaban la leche y el Cola Cao, porque entonces había mucha publicidad, y hablaban todos los personajes».

«Pero hoy los espectadores somos más impacientes, tienen que pasar más cosas, sobre todo en el primer capítulo», completa su colega Alberto Macías. «Antes las series eran más realistas, pero en la actualidad lo que se lleva son los personajes extraños, gente que no te encuentras en tu entorno». El niño asesino de 'Adolescencia' versus el padre de familia de 'Cuéntame', vaya.

Se busca tipo raro «El protagonista de ‘El Jardinero’, un buen actor que salió de ‘Élite’, recuerda mucho a ‘Dexter’. Se demanda la extrañeza, como la protagonista de ‘Reina Roja’ o el spin off con el personaje de Elsbeth, la excéntrica abogada de ‘The good wife’’» (Alberto Macías) El Jardinero 2025

1 temporada

6 episodios



NETFLIX La policía atormentada y resolutiva «Se acabó 'el policía del coñac'. Hoy, las que resuelven casos son mujeres con conflictos, atormentadas incluso, y muy resolutivas, como la protagonista de ‘La novia gitana’» (Jaime Banacolocha) La novia gitana 2022

2 temporadas

16 episodios



ATRESPLAYER TV Adiós al cuñado «Las series de los 90 y 2000 eran corales. Había una abuela, una niña, un médico, un cuñado… para que el espectador empatizara y se reconociera. La casa de ‘Cuéntame’ era como la de cualquier español, pero hoy funciona la extrañeza» (Alberto Macías) Médico de familia 1995

9 temporadas

119 episodios



TELECINCO

Comedia

Mover comedia es muy difícil actualmente, la sitcom que fue tan exitosa hace unos años ('Aquí no hay quien viva', 'Aída', 'Siete vidas') no existe», advierte Alberto Macías. Confirma Marta Sánchez: «Hoy la comedia es un producto de riesgo. Y si te dejan hacerla, te piden 'que no sea de las de arrancar carcajadas'. ¿Y eso entonces qué es, una comedia que no haga reír?».

La excepción la ha marcado 'Machos Alfa', «un producto sin complejos capaz de meterse en un avispero y salir bien parado». Diego Ávalos (Netflix) confirma el éxito de los 'machos' y cuenta que se están haciendo adaptaciones en Holanda, Alemania. «La comedia es difícil que viaje fuera, que el éxito sea internacional, pero 'Machos Alfa' lo ha logrado. Los protagonistas han grabado en República Dominicana y les paraban fans de Argentina, Estados Unidos, Filipinas...»

El perdedor que hace reír «El personaje de 'Santi' (Gorka Otxoa) es el típico perdedor cuya vida es una tragedia. No va de gracioso pero te arranca una sonrisa todo el tiempo. Me recuerda un poco a ‘El apartamento’ de Billy Wilder (1960)» (Marta Sánchez) Machos Alfa 2022

3 temporadas

30 episodios



NETFLIX No se admiten faltones Mariano Peña encarnó al machista y xenófobo Mauricio Colmenero de ‘Aída’. «Hoy no podríamos hacer un personaje tan burro ni siquiera en comedia porque tenemos la piel más fina. Sería raro que alguien se atreviera a aceptar algo así» (Marta Sánchez) Aída 2005

11 temporadas

237 episodios



TELECINCO Luisma resultaría aburrido 'Luisma' que tantas risas nos arrancó «hoy nos aburriría porque es un personaje paródico cuya trama durante demasiados capítulos fue, simplemente, estar enamorado de Paz (Melanie Olivares), no tenía más desarrollo argumental. Eso ahora no se sostendría» (Marta Sánchez) Aída 2005

11 temporadas

237 episodios



TELECINCO

True Crime

El 'true crime' es un género al alza que confirma «la fascinación que sentimos por lo oscuro». Y que detrás haya una novela o un hecho real «le hace la mayor parte de la promoción y lo convierte en caballo ganador», apunta Alberto Macías. De modo que no hay plataforma que se haya resistido a incluir en su catálogo estas docuseries que ficcionan casos reales: 'El cuerpo en llamas' (basado en el asesinato de un policía en Barcelona por el que cumplen condena su ex pareja y el amante de esta), 'El caso Sancho' (el hijo del actor Rodolfo Sancho fue condenado en Tailandia por el asesinato premeditado de un hombre, al que descuartizó), las dos docuseries que se hicieron sobre la condena errónea de Dolores Vázquez, acusada del asesinato de Rocío Wanninkhof, 'Muerte en León' (que recrea el asesinato de la presidenta de la Diputación de León)...

A la vista del éxito de este género «podría parecer que España tiene un altísimo índice de criminalidad, cuando no es así». Se trata, solo, apunta Jaime Banacolocha, «de una moda».

Casos reales ‘El caso Asunta’ es la referencia española del ‘true crime’ (lleva 31 millones de visualizaciones) porque «está muy bien hecha y al espectador le gusta asomarse a esos abismos» (Alberto Macías) El caso Asunta 2024

1 temporada

6 episodios



NETFLIX Los límites del ‘true crime’ Netflix tuvo que suspender por orden judicial la docuserie sobre María Ángeles Molina, ‘Angi’, que cumple condena por el homicidio de su amiga Ana Páez. Y la productora de la serie sobre el asesinato del niño Gabriel Cruz suspendió el proyecto tras reunirse con la madre del niño. 'Angi' y 'Quezada' CANCELADAS

-

-



NETFLIX

Adolescentes

Las series de adolescentes han salido del instituto de barrio para colarse en el exclusivo colegio de 'Élite' o en el Centro de Alto Rendimiento de 'Olympo'. «Antes, el adolescente tenía que compartir la televisión con sus padres, pero hoy pueden ver solos las series. Por eso, las plataformas de streaming han apostado por estas ficciones y los chavales se las tragan todas, aunque a nivel social e intelectual no ofrecen nada», se resigna Jaume Banacolocha.

Marta Sánchez señala la única línea roja que les ponen en este tipo de contenidos: «Las relaciones de pareja tóxicas entre adolescentes ya no te las compra nadie. Y, si lo hacen, tiene que ser una trama secundaria y centrada en las consecuencias para el agresor», como la que protagonizan Saioa y Manex en la última temporada de la serie de ETB 'Goazen'. Sobre los actores y actrices que protagonizan este tipo de productos dirigidos al público adolescente, una cuestión: «No necesitas ningún nombre conocido porque ya se harán famosos a partir de ahí», explica el responsable de Diagonal. Ya sucedió así con Rodolfo Sancho -llevaba actuando desde niño pero fue el personaje de 'Nico' en la serie 'Al salir de clase' (1997-1999) el que le convirtió en un actor famoso- o con Eva Santolaria, a quien el personaje de 'Valle' en 'Compañeros' (1998-2001) le abrió las puertas para interpretar luego otro de perfil distinto: 'Vero' en 'Siete vidas'.

La juventud que no existe «Las series adolescentes son totalmente irreales, plasman una juventud que no existe y en la que todo es sexo y problemas en torno a las relaciones sexuales. A los chavales les encanta porque, en el fondo, se querrían ver así» (Jaime Banacolocha) Olympo 2025

1 temporada

8 episodios



NETFLIX Sexo de postal ‘Olympo’, ‘Élite’… «muestran relaciones sexuales maravillosas y cuerpos perfectos. Es sexo ‘de postal’». Lo contrario que ‘Sex Education’: «Habla de enfermedades sexuales, embarazos no deseados con un humor muy fino» (Marta Sánchez) Élite 2018

8 temporadas

64 episodios



NETFLIX Si es ‘blanco’ no funciona El fenómeno de las series adolescentes se inició con ‘Al salir de clase’ y siguió con ‘Compañeros’. «Pero no eran tan radicales como ahora. Aunque en su día ‘Compañeros’ nos lo pareciera» (Jaime Benacolocha) Al salir de clase 1997

5 temporadas

1199 episodios



TELECINCO

Tramas locales

Eso de 'van un gallego, un andaluz y un asturiano' valía antes solo para los chistes. «En las series, como mucho, se incluía el personaje con acento andaluz porque era gracioso. Lo normal era que los actores se quitaran el acento para que no se notara su procedencia», recuerda Marta Sánchez. Pero eso que hasta hace bien poco era una desventaja se ha vuelto virtud. «El entretenimiento local está super valorado en España», confirma el portavoz de Netflix Diego Ávalos.

‘Fariña’ abrió la senda «La serie ‘Fariña’ tuvo mucho éxito y rompió con esa inercia de tantos años de los acentos neutros. Abrió una vía muy chula porque daba gusto oírles hablar con ese deje gallego» (Marta Sánchez) Fariña 2018

1 temporada

10 episodios



ATRESMEDIA Lo local, más auténtico «Antes todo pasaba en Madrid y Barcelona, pero hoy son muy apreciadas las historias locales como ‘Hierro’ o ‘Rapa’, que muestran la idiosincrasia de la zona. El espectador los considera productos más auténticos, con más sabor» (Marta Sánchez) Hierro 2019

2 temporadas

14 episodios



MOVISTAR+ Pasó la época de las series de época «‘Isabel’ (2012) fue un bombazo y también funcionó ‘República’ (2011). En esos años todo el mundo quería ver series de época. Hoy no te las compra nadie. Y menos, medieval» (Jaime Banacolocha) Isabel 2012

3 temporadas

39 episodios



RTVE

Al margen de tendencias (personajes excéntricos, tramas rápidas, querencia por las tramas criminales…), coinciden los profesionales entrevistados en este reportaje en que hay algo que no pasa de moda: los grandes actores y las grandes actrices no garantizan el éxito, pero sí sirven de sólida base sobre la que lanzar los proyectos.

«'Celeste', una historia sobre una inspectora de Hacienda, no habría funcionado si no la hubiera protagonizado Carmen Machi. Y 'Mano de hierro', pese a ser una buena serie, tiene momentos bajos pero Eduard Fernández aguanta muy bien el personaje», señala dos ejemplos el CEO de Diagonal, Jaime Banacolocha.

Otras veces, dice, es el propio personaje el que 'tira' del título. Sucedió con 'Isabel', la ficción sobre los Reyes Católicos protagonizada por Michelle Jenner y Rodolfo Sancho. «Ellos hicieron un papelón, pero la serie funcionó tan bien porque la reina Isabel I de Castilla es una figura que, a nivel general, tiene mucho impacto. En la serie contábamos las cosas malas que hizo, pero la audiencia le perdonaba todo». Eso sí, en cuestión de audiencias, ahí los espectadores no perdonan.

