«Asturias siempre se echa de menos, da igual los años que lleves fuera de casa»

Toledo, la ciudad de las tres culturas, es el destino al que viaja esta noche, a las 22.30 horas, el programa de la TPA 'Asturianos por el mundo'. De la mano de seis de nuestros paisanos, las cámaras recorrerán la capital manchega, parándose a ... conocer todas las joyas patrimoniales que atesora entre sus callejuelas.

El primer asturiano en hacer de anfitrión fue Fernando Vázquez y Elena Reales y su equipo no pudieron recibir mejores explicaciones, ya que este langreano es guía turístico de profesión. «Creo que no hice muy bien mi papel porque estaba metido en mi rol habitual de guía», bromea Vázquez. Aunque su trabajo, reconoce, le vino muy bien para no dejarse nada en el tintero. «Me encantó poder hablarles de Toledo y de su patrimonio», señala. Él los llevó hasta la catedral, Santa María la Blanca y la mezquita del Cristo de la Luz.

El siguiente en dejarse caer por el programa fue Javier Zapico, que les descubrió algunos rincones con acento asturiano como el convento de San Clemente, en cuya capilla se puede ver una imagen de la Santina. Y, desde allí, fueron a la Finca Loranque, la bodega más antigua de Castilla La Mancha y uno de los escenarios de 'Cuéntame'.

Por último, el gijonés los invitó a conocer su restaurante, Casa Zapico, cargado de asturianía. «Me encantó la experiencia, fue realmente fantástica», apunta. Aunque ya tiene ganas de ver «cómo queda el programa», confiesa.

Desde esa particular Asturias en Toledo, el programa se trasladó hasta el Alcázar, donde los esperaba la ovetense Concepción Llanes que los acompañó también al Museo del Ejército, el Mirador del Valle y la estación de Toledo. «Quise que visitaran rincones de la ciudad que no son los que se ven habitualmente, pero que son mis favoritos», asegura. Y la experiencia le encantó. «Fue una manera de estar en Asturias, ahora que la pandemia apenas me deja ir», apunta.

Después de Concepción, llegó el turno de Francisco Armenta, quien hizo de guía del programa por el Parque de La Vega y por dos de los puentes más emblemáticos de la ciudad, el de Alcántara y el de San Martín. Lugares que le encantan y que le animan a quedarse en Toledo, pese a la morriña. «Asturias siempre se echa de menos, da igual el tiempo que lleves lejos de casa», dice. «El mar» es lo que más extraña y eso que es moscón. «Siempre he tenido mucho vínculo con la costa y ese ambiente de playa».

Esa nostalgia se la provocan sus 28 años en Toledo, unos cuantos más de los que lleva Virginia Álvarez-Buylla. Esta ovetense los acompañó al monasterio de San Juan de los Reyes y a la plaza de Zocodover. «Me lo pasé muy bien durante la grabación enseñándoles los monumentos y las callejuelas de la ciudad», anota.

La última en participar en el programa fue Nieves Zapico que regenta allí un restaurante asturiano. «Les encanta la cocina de la tierrina», asegura esta premiada hostelera. «Desde que llegué a Toledo, me acogieron muy bien», afirma y, por eso se queda allí alegrando paladares sin perder nunca su asturianía.