¡La Semana del Black Friday de Amazon continúa! Estas son las ofertas más top del miércoles

Pasamos el ecuador de la semana y nos queda algo muy claro: todavía hay ofertas para dar y para regalar. Así que, si eres de los remolones y aún no te has pasado por Amazon para aprovechar esos descuentos, aquí tienes una nueva oportunidad para ahorrar a lo grande.

La Navidad está ya a tiro de piedra, así que lo mejor es hacer las cosas bien y adelantar las compras todo lo posible. No se trata sólo de gastar poco, sino sobre todo de no tener problemas con los retrasos si lo dejas todo para última hora.

Si te quieres evitar este problema, te recuerdo que esta Semana de Black Friday de Amazon es el momento perfecto para que renueves tu suscripción Prime, o te animes a unirte a este club de envíos rápidos y descuentos exclusivos por primera vez.

Xiaomi Redmi Note 14

Si este teléfono sigue siendo uno de los smartphones más vendidos, tiene que ser por algo. Así que si estabas pensando en regalar un móvil con una excelente relación calidad-precio, sencillo y potente, aprovecha este descuento del 40% y hazte con él por 149€.

Calefactor bajo consumo de Rowenta

El que tengo ya enchufado justo al lado. Lo compré hace 2 años y sigue funcionando perfectamente. Es muy silencioso y es capaz de calentar una habitación mediana con bastante rapidez. Tiene modo eco y cuesta ahora 37,89€.

Pack 3 mascarillas Repara y Protege de Pantene

Aprovecha esta oferta de la Semana de Black Friday en Amazon y llévate este pack por 8,53€. Repara el daño de todo tipo de pelo seco y dañado de 6 meses en una sola aplicación.

Bandas de resistencia Athlyt

Baja los polvorones y no te sientas mal por las comilonas de Navidad con este juego de bandas elásticas de 3 niveles de resistencia con las que podrás tonificar cualquier parte del cuerpo. Ahora mismo tienen un descuento del 49%.

Aspiradora escoba de Rowenta

Con más de 4.000 unidades vendidas en el último mes, Amazon te recomienda este aspirador tipo escoba de 2 velocidades y que tiene una autonomía de hasta 45 minutos en modo bajo consumo. Su precio es de 89€, por su descuento del 44%.

Edredón nórdico Pikolin Home

A mitad de precio tienes ahora este edredón nórdico de 220 x 240 cm, relleno con fibra hueca que imita al tacto del plumón. Es muy ligero y transmite una sensación de suavidad muy agradable. Cuesta ahora 38,88€.

Equipaje de mano expandible Samsonite

Para ese viaje que ya tenias planeado vas a necesitar una maleta de mano como esta. Cuenta con cerradura TSA y un divisor fijo en el interior, con dos bolsillos de cremallera. Su precio es de 116,49€, hasta 45 litros de capacidad y unas dimensiones de 40 x 20 x 55 cm.

Pañales desechables para perros Amazon Basics

Estos pañales están pensados para ayudarte a educar a tu perrete. También podrás usarlos con cachorros y con perros ya mayores con problemas de incontinencia. Su precio es de 10,78€ por el paquete de 30 unidades.

Camiseta para hombre Pepe Jeans Eggo

Una camiseta 100% algodón, con el logo de la conocida marca en la parte delantera. La tienes en varios colores y tallas, y ha vendido más de 400 unidades. Está ahora con un descuento del 58% y tiene un corte regular fit.

Amazon Kindle

Un regalazo típico de las navidades para los amantes de la lectura. Este Kindle es el más ligero y compacto de la línea y su pantalla antirreflejos es de 6 pulgadas. Con 16 GB de capacidad está ahora con un descuento del 26% para que te hagas con él por 88€.