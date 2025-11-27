Última ronda de ofertas top en Amazon antes del Black Friday 2025

Redacción De Tiendas Jueves, 27 de noviembre 2025, 00:15 Compartir

¿Te hemos dicho ya que estamos en plena Semana de Black Friday en Amazon, que tenemos más de un millón de artículos en oferta y descuentos de más del 30%? Pues así como lo estás leyendo: era verdad el jueves pasado y sigue siendo verdad hoy, así que mejor que te pongas las pilas y aproveches los últimos coletazos de la campaña.

Y ojo, que aunque el 30% sea la rebaja general de la mayoría de productos, en nuestra selección de ofertas top de De Tiendas puedes encontrar chollos de más del 50%. Para que, además de tener a punto las compras de Navidad, te des un pequeño homenaje sin que lo noten los del banco.

Eso sí: muy atentos a mañana, que se vienen cositas interesantes.

Pack King C. Gillette Rutina Perfecta

Cuidar la barba es todo un ritual, y con este pack tienes todo lo necesario para tu ceremonia diaria. Cuenta con jabón refrescante, aceite suavizante y loción hidratante. Regálalo o regálatelo por 26,99€ con su rebaja del 53%.

Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

¿Recuerdas que en el inicio el Black Friday era sólo para tecnología? Pues revívelo con este ofertón. Aquí está la codiciada Nintendo Switch 2, más el juegazo de Mario por un precio de 449€. ¡Está rebajada al 12%!

Ashwagandha de Aldous Bio

Que la palabreja no te asuste, porque es el relajante natural que está ahora en boca de todos. Viene de la India, está 100% libre de todo tipo de impurezas y te va a facilitar aumentar tu energía y a dormir bien por las noches. Su precio es 19,92€ en su formato de 100 cápsulas.

Centro de planchado Philips PerfectCare Serie 6000

¿Sabes de esas arrugas que no se van ni sentándote encima de la ropa? Pues con los 600 g de golpe de vapor de este modelo de Philips, le puedes decir adiós para siempre. Está ahora por 149,99€.

Ultimate Garage Hot Wheels

Tengo casi 40 años y lo quiero. Coches y dinosaurios: combinación ganadora lo mires por donde lo mires. Y si a eso le sumas un descuento del 53% para que te llegue antes de las fiestas, te garantizo que vas a ser el auténtico elfo de esta Navidad. Su precio es de 65,15€.

Pack 4 minienchufes inteligentes Tapo

Una de las formas más económicas para empezar a domotizar tu casa. Con estos 4 enchufes, puedes programar temporizadores para tus dispositivos electrónicos y controlar el gasto de energía. Tienen ahora un descuento del 50%.

Ratón inalámbrico Logitech

Más de 500 unidades vendidas en el último mes y, encima, con el marchamo de garantía de la marca Logitech. ¡Y con retroiluminación personalizable! Además, cuenta con un nivel de respuesta un 68% más rápido que la última generación. Te va a salir por 74,94€ por su rebaja del 58%.

Cascos inalámbricos Soundcore

Por menos de 30€ tienes unos cascos Bluetooth con cancelación de ruido, 40 horas de autonomía y carga rápida. Están disponibles en varios colores y tienen un descuento del 40%.

Jersey con capuchapara mujer Amazon Essentials

Te propongo este jersey con capucha para que se convierta en tu nuevo imprescindible para esta temporada. Lo tienes en varias tallas y colores, con ajuste ceñido pero muy cómodo. Su precio es de sólo 11,08€.

Garmin fēnix 7 Pro Solar

Los que conocen la marca saben que tener uno es una inversión. Así que ojo a la oferta del 41% de este modelo que cuenta con memoria de 32 GB, resistente a 10 ATM y GPS ultrapreciso para que te sirva de guía cuando salgas a rodar o de aventuras.