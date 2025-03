Marileydis lanza al atletismo avilesino

Alberto Santos Avilés Viernes, 21 de marzo 2025 | Actualizado 22/03/2025 08:18h. Comenta Compartir

Uno de los deportes por los que se identifica a Avilés en el resto de Asturias y de España es el atletismo. La trayectoria de una entidad histórica como la Asociación Atlética Avilesina y de otros clubes que han puesto también su granito de arena está jalonada de atletas de éxito que brillaron en pruebas nacionales e internacionales.

El máximo exponente de una época dorada fue Yago Lamela, quien unió a su carisma y a sus logros en las pistas el hito de elevar a la máxima popularidad una disciplina poco conocida en la ciudad como el salto de longitud. El estadio avilesino lleva su nombre y es inevitable pensar en él al pasar junto al foso de saltos. No muy lejos de la arena, en la jaula de lanzamientos otra avilesina, Marileydis Saviñón Adames, empieza a llamar la atención de una disciplina de poca tradición en la ciudad y sueña con hacer también historia.

La trayectoria de esta avilesina de 14 años de padres dominicanos es meteórica y su nombre ya suena en el atletismo español tras finalizar la temporada de pista cubierta con unos excelentes resultados que confirman su proyección. Así lo atestiguan la medalla de bronce en lanzamiento de disco en el Campeonato de España de Lanzamientos largos Sub-16 de Castellón, en el que también superó su marca personal con 37,79 metros, y la sexta plaza en lanzamiento de peso en el Campeonato de España Short Track de Ourense. Ambos logros la convierten en la atleta más destacada del Bikila Atlética en la temporada de invierno.

«Comencé a hacer atletismo hace tres o cuatro años, hacía un montón de pruebas, pero después me dediqué a los lanzamientos, y al final sólo hice disco y peso», recuerda Marileydis antes de un entrenamiento de preparación de la temporada al aire libre en el estadio avilesino. 2024 fue un año importante en su progresión, «porque fue cuando empecé a conseguir marcas personales y medallas».

Ampliar La atleta avilesina posa con la presea que ganó en el Campeonato de España de Lanzamientos largos en la modalidad de disco en Castellón. P. Nosti

La atleta avilesina no se conforma con los logros en pista cubierta y ya mira a metas más ambiciosas en los próximos meses. «Iba a Castellón con la idea en la cabeza de ir a por el récord de España. Se me fue un poco lejos, pero espero conseguirlo ahora al aire libre en categoría sub-16», anuncia, lo que supondría también el título de campeona de España en una prueba que se disputa en julio en Gijón. «Me haría mucha ilusión porque he trabajado un montón para lo que estoy demostrando. Creo que puedo demostrar lo que soy mucho más», añade.

Si consigue esas metas, también espera que se le abran las puertas de pruebas internacionales para competir con España. «Luego cuando ya sea más mayor igual voy con mi país, porque aunque nací en Avilés me siento dominicana, aunque no lo sé, eso ya se verá», asegura.

Los padres de Marileydis están «muy orgullosos de mí» y la animan a mantener su excelente proyección. «Mi madre me dice que todavía puedo ser mucho más», recuerda con una sonrisa la atleta del Bikila.

Mucha proyección

No son los únicos que confían en ella. Su entrenador, Enrique González, también lanzador e hijo de una leyenda del atletismo avilesino como Cándido González, destaca su progresión: «Empezó conmigo en abril del año pasado y pasó de los 20-21 metros a lanzar 37 ahora. Nos sorprendió a todos un poco, sabíamos que alguna posibilidad podía tener, pero de sacar medalla fue una sorpresa. Tiene mucho potencial, todavía estamos empezando, no trabajamos casi gimnasio, ni multisaltos ni balón medicinal. Estamos haciendo técnica para aprender, que es joven todavía», destaca el técnico, que también entrena a Pablo Rubio, Celia Álvarez y Laura Miranda.

Marileydis tiene referentes en la élite, y quién sabe si algún día podrá competir junto a la estadounidense Valarie Allman, campeona olímpica de lanzamiento de disco en Tokio y París. «Ojalá», dice con ilusión una de las mayores promesas del atletismo avilesino.

