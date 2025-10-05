La 'media' de Gijón se renueva para crecer Villa de Jovellanos. La prueba de los 21 kilómetros, que se celebra el sábado 11, estrena fecha, modifica recorrido y bate récord de inscripciones con más de 2.500 atletas dispuestos a dejar huella

Iván García Gijón Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

Lejos queda ya el 3 de mayo de 2024, fecha de su última celebración. La decimocuarta edición de la Media Maratón Gijón Villa Jovellanos tomará las calles de la ciudad el próximo sábado, día 11, a partir de las 17.30 horas. 2.500 corredores tienen ya su dorsal, agotando el cupo de inscripciones en lo que es el registro más alto de participantes de la prueba. De hecho, la organización tuvo que ampliar el cupo inicial de 2.000 plazas ante la desorbitante demanda. «A más de sesenta días del cierre de inscripciones se habían agotado los dorsales», explicaba a este periódico Guillermo Villanueva, responsable de programas del Patronato Deportivo Municipal.

«Lo estamos sopesando», contesta el responsable del organismo que depende de la concejalía de Deportes cuando se le pregunta por la posibilidad de mantener en futuras ediciones la fecha que la prueba ha escogido para esta edición. La media maratón gijonesa acostumbraba a celebrarse en el primer fin de semana de mayo. Las obras en el entorno del Piles obligaron a postergarla este 2025. El resultado, números en mano, ha sido un éxito. «No sabemos si por la fecha en sí o por el 'boom' que parece que está recuperando el atletismo a nivel popular», ahonda en la cuestión Villanueva, quien también avanzaba que «en breve anunciaremos la fecha de 2026».

Antes, concretamente el sábado, los corredores tomarán las calles, en un recorrido que también ha sufrido modificaciones por las obras que aún se mantienen en la zona de La Guía. La salida se mantendrá en la avenida Albert Einstein aunque, a diferencia de otras ediciones donde el tramo de los primeros cinco kilómetro casi lo copaba de forma íntegra la avenida de la Pecuaria, el callejero llevará a los atletas este año a completar una especie de circuito por la zona de La Guía por las vías Justo del Castillo y Quintana, Doctor Fleming, Piles, El Molinón, Enrique Castro 'Quini' y, de nuevo, Justo del Castillo y Quintana. Mucho más familiar resultará el resto del itinerario, que seguirá hacia El Rinconín, desde donde los corredores regresarán por el Muro de San Lorenzo y enfilarán hacia la zona oeste de la ciudad, para regresar, en un segundo paso por el paseo de la playa gijonesa, hacia la zona de El Bibio y desembocar en el velódromo de Las Mestas, donde acaba la prueba. Otra de las novedades es que los corredores no atravesarán la plaza Mayor, como se había hecho otros años. «Era un poco complicado ese paso, sobre todo esa salida por el paso que da a la zona del Marqués con las terrazas», explicaba Villanueva.

El recorrido no pasará por la avenida de la Pecuaria ni por la plaza Mayor de Gijón, a diferencia de otros años

Liebres, voluntarios y bolsa

No solo de corredores se nutre la prueba. Cerca de 200 voluntarios prestarán su ayuda desinteresada en los diferentes puntos de la carrera prestando servicios como los de avituallamiento en los kilómetros 5, 10, 15, 20 y en meta . «Agradecemos toda colaboración y tenemos una campaña abierta para el que quiera ayudar. A los voluntarios también se les va a dar la bolsa de corredor con el 'gymbag' como a los participantes y un bono 'Gijón goloso' de cinco degustaciones en establecimientos de la ciudad», explicaba Villanueva.

Precisamente ese material que se entregará a los corredores incluirá este año una medalla de 'finisher', para todo aquel que cruce la meta. La camiseta conmemorativa que se entregará a todos los participantes cuando recojan el dorsal, en la ya citada bolsa del corredor, volverá a ser de la marca 42K, apostando este año por un color verde menta. «Es la mejor camiseta que hemos dado hasta la fecha, sin duda», apuntan desde el Patronato.

La Media Maratón Villa de Jovellanos no contará este año con un padrino al uso, como lo fue Fermín Cacho en 2024. Su lugar lo ocupará la asociación Maratón Pura Lección de Vida. Una entidad que se dedica a ayudar a niños y la población joven en Kenia, becando a atletas de la zona para poder favorecer su crecimiento deportivo. «No se centran en esos atletas tan top, que ya tienen patrocinadores, sino en los que están empezando». La asociación contará con su propio stand en la feria del corredor que se instalará el día antes y organizará una charla para explicar sus objetivos. Además, vendrán dos atletas de la misma: Daniel Lemayian y Purity Chepchirchir. Ambos kenianos. Él, cuenta con una mejor marca personal en media maratón de 1 hora y 3 minutos. Ella, 1 hora y 12.

Más enfocados a los ritmos populares estarán las liebres de la organización, aquellos corredores encargados de marcar un ritmo preestablecido. A partir de 1 hora y 25 minutos, la más veloz, y hasta las 2 horas, escalonadas con cinco minutos de diferencia. La prueba contará con la inestimable colaboración de la Policía Local, Protección Civil, Emulsa, además de un importante despliegue sanitario, que incluirá un hospital de campaña en la zona de la meta para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los corredores. «Esperemos que no haga falta, pero vale más prevenir que curar», resalta Villanueva antes de concluir con un consejo que sirve para todos: «Que cada uno vaya dentro de sus posibilidades. Una media maratón puede parecer asequible, pero se hace larga».

