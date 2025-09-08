El Círculo Gijón se echa a la calle ‘StreetBall’. Los jugadores del conjunto gijonés compartieron pista y canastas en el Parque de Begoña con sus aficionados al más puro estilo americano en una modalidad que prima los ‘cara a cara’

ALFONSO ALONSO Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Quien pasase ayer por el Parque de Begoña vería sus canastas más concurridas de lo habitual y, sobre todo, habitadas por ‘gigantes’, por deportistas también de mayor envergadura de las habituales. Y es que los jugadores del Círculo Gijón Noega Baloncesto animaron la jornada del domingo en la ciudad con su novedosa actividad de baloncesto en la calle o ‘StreetBall’, como popularmente se conoce a esta disciplina. Una forma de jugar al básket en la que prima más el bote y el corte. Se considera como otro elemento de la cultura hip hop jugada especialmente en las pistas de baloncesto en parques, los ‘playground’, y profundamente imitada por gente de todo el mundo y de todas las edades. Las reglas ponen un mayor énfasis en los ‘cara a cara’ entre el atacante y el defensor. En estos, los atacantes pueden ofrecer un gran número de espectaculares movimientos mientras intentan llegar a la canasta, incluyendo cambios de mano o fintas, u otros tipos de engaños

Los jugadores del conjunto gijonés de Segunda FEB trataron de evocar el espíritu de las películas americanas de pistas en los barrios con una valla metálica alrededor de donde se jugaban verdaderos partidos y donde se forjaron algunas de las grandes estrellas del baloncesto americano.

Presente y satisfecho con el seguimiento de las canastas de Begoña, el técnico del equipo gijonés, Nacho Galán, se retrotraía a los tiempos de los Angeles Lakers de los años 80 en los que «era habitual que el equipo angelino se montase en una furgoneta y apareciese de improviso en alguna de estas pistas y se mezclase con los aficionados para jugar y atraer así mayor volumen de aficionados a sus encuentros».

Una iniciativa que contó con buena aceptación por parte del público, que sumado por decenas pudo compartir momentos de charla y juego con algunos de sus ídolos y conocer a algunos de los fichajes que acaban de llegar a Gijón para esta nueva temporada. Así, en palabras de Galán, estas ‘quedadas’ o encuentros han venido para quedarse. «Begoña es un sitio ideal para un evento así por su cercanía a la gente. Nuestra intención es volver a disfrutar del ‘StreetBall’ en lugares como La Calzada y El Llano».

La motivación para hacerlo es la de que «la ciudad nos da mucho y a nosotros nos toca corresponderles», señalaba, a la par que hacía hincapié en «acercar con este tipo de eventos a los jugadores a los más jóvenes y a que el equipo sea parte importante en la vida social de Gijón».

Comenta Reporta un error