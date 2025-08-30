Directo | España - Bosnia

Secciones
Sábado, 30 de agosto 2025, 20:30
42 - 24
2ª Falta personal de Santi Aldama [1] sobre Jusuf Nurkic cuando lanzaba de dos.
42 - 24
Mate de Santi Aldama [1] tras un contraataque, con asistencia de Yankuba Sima
40 - 24
Josep Puerto [1] corta el pase a John Roberson
40 - 24
Santi Aldama [1] falla el palmeo. El rebote defensivo es para Kenan Kamenjas.
40 - 24
Sergio de Larrea [1] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Santi Aldama
40 - 24
John Roberson [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
40 - 24
Amar Alibegović [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Kenan Kamenjas
40 - 24
Triple de Santi Aldama [1] con asistencia de Josep Puerto
37 - 24
Edin Atic [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
37 - 24
Yankuba Sima [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Kenan Kamenjas.
37 - 24
2ª Falta personal en ataque de Aleksandar Lazic [1] sobre Santiago Yusta
37 - 24
Tiempo muerto
37 - 24
Santiago Yusta [1] falla el triple
37 - 24
Mate de Aleksandar Lazic [1] tras un contraataque, con asistencia de Amar Alibegović
37 - 22
Santiago Yusta [1] falla la canasta por un tapón de Edin Atic
37 - 22
John Roberson [1] comete su segunda falta personal sobre Josep Puerto
37 - 22
Aleksandar Lazic [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
37 - 22
Bandeja de Santiago Yusta [1] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea
35 - 22
Sergio de Larrea [1] roba el balón a Edin Atic
35 - 22
Willy Hernangomez [1] comete su segunda falta personal sobre John Roberson
35 - 23
Tiempo de posesión agotado
35 - 23
Josep Puerto [1] falla el triple
35 - 23
Triple de Amar Alibegović [1] con asistencia de Aleksandar Lazic
35 - 20
Tiempo muerto
35 - 20
Triple de Santi Aldama [1] tras un contraataque, con asistencia de Darío Brizuela
32 - 20
Darío Brizuela [1] corta el pase a Edin Atic
32 - 20
Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Edin Atic.
32 - 20
Jusuf Nurkic [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Josep Puerto.
32 - 20
Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.
32 - 20
1ª Falta personal en ataque de Jusuf Nurkic [1] sobre Willy Hernangomez
32 - 20
Amar Alibegović [1] falla el triple
32 - 20
Darío Brizuela [1] falla la bomba. El balón se va fuera.
32 - 20
Canasta de Amar Alibegović [1] con asistencia de Amar Begic
32 - 18
Canasta de Willy Hernangomez [1] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea
30 - 18
Jusuf Nurkic [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
30 - 18
Primera falta personal de Xabi López-Arostegui [1] sobre Edin Atic
30 - 18
Tiempo muerto
30 - 18
Triple de Darío Brizuela [1] con asistencia de Xabi López-Arostegui
27 - 18
El balón sale fuera tras un mal pase de Edin Atic [1]
27 - 18
Aleksandar Lazic [1] falla el triple
27 - 18
Triple de Xabi López-Arostegui [1] con asistencia de Mario Saint-Supery
24 - 18
Canasta de Amar Begic [1] con asistencia de Edin Atic
24 - 16
Darío Brizuela [1] corta pase y el balón sale fuera.
24 - 16
Amar Begic [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
24 - 16
Inicio del segundo cuarto
24 - 16
Fin del primer cuarto
24 - 16
Triple de Darío Brizuela [1]
21 - 16
Kenan Kamenjas [1] encesta el segundo tiro libre
21 - 15
Kenan Kamenjas [1] falla el 1º tiro libre
21 - 15
1ª Falta personal de Willy Hernangomez [1] sobre Kenan Kamenjas cuando lanzaba de dos.
21 - 15
Darío Brizuela [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Kenan Kamenjas.
21 - 15
Tiempo de posesión agotado
21 - 15
Kenan Kamenjas [1] falla la canasta por un tapón de Juancho Hernangomez
21 - 15
Triple de Mario Saint-Supery [1] con asistencia de Juancho Hernangomez
18 - 15
Jusuf Nurkic [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
18 - 15
El balón sale fuera tras un mal pase de Mario Saint-Supery [1]
18 - 15
Mate de Kenan Kamenjas [1] con asistencia de John Roberson
18 - 13
Triple de Darío Brizuela [1]
15 - 13
Amar Alibegović [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Darío Brizuela.
15 - 13
Mate de Juancho Hernangomez [1] con asistencia de Darío Brizuela
13 - 13
Adin Vrabac [1] encesta el segundo tiro libre
13 - 12
Adin Vrabac [1] encesta el primer tiro libre
13 - 11
1ª Falta personal de Mario Saint-Supery [1] sobre Adin Vrabac cuando lanzaba de dos.
13 - 11
Willy Hernangomez [1] encesta el tiro libre adicional
12 - 11
1ª falta personal de Aleksandar Lazic [1] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
12 - 11
Canasta de Willy Hernangomez [1] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Aleksandar Lazic
10 - 11
Kenan Kamenjas [1] encesta el segundo tiro libre
10 - 10
Kenan Kamenjas [1] encesta el primer tiro libre
10 - 9
2ª Falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Kenan Kamenjas cuando lanzaba de dos.
10 - 9
Rebote ofensivo de Adin Vrabac [1] tras fallar su lanzamiento a canasta
10 - 9
Santi Aldama [1] encesta el tiro libre adicional
9 - 9
1ª falta personal de John Roberson [1] sobre Santi Aldama cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
9 - 9
Alley-Hoop de Santi Aldama [1] con asistencia de Jaime Pradilla y tiro libre adicional por la %number%ª falta de John Roberson
7 - 9
El balón sale fuera.
7 - 9
Darío Brizuela [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.
7 - 9
Gancho de Edin Atic [1]
7 - 7
Alley-Hoop de Santi Aldama [1] con asistencia de Jaime Pradilla
5 - 7
Jusuf Nurkic [1] encesta el segundo tiro libre
5 - 6
Jusuf Nurkic [1] falla el 1º tiro libre
5 - 6
1ª Falta personal de Santi Aldama [1] sobre Jusuf Nurkic cuando lanzaba de dos.
5 - 6
Santi Aldama [1] falla la bomba. El rebote defensivo es para Edin Atic.
5 - 6
Bomba de Jusuf Nurkic [1]
5 - 4
Sergio de Larrea [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Amar Alibegović.
5 - 4
Jusuf Nurkic [1] falla el gancho. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
5 - 4
Triple de Santi Aldama [1] con asistencia de Sergio de Larrea
2 - 4
John Roberson [1] falla el triple lejano. El rebote defensivo es para Joel Parra.
2 - 4
Primera falta personal de Jaime Pradilla [1] sobre Jusuf Nurkic
2 - 4
Jaime Pradilla [1] encesta el segundo tiro libre
1 - 4
Jaime Pradilla [1] encesta el primer tiro libre
0 - 4
1ª Falta personal de Amar Alibegović [1] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
0 - 4
Amar Alibegović [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Joel Parra.
0 - 4
Edin Atic [1] roba el balón a Santiago Yusta
0 - 4
Bandeja de Amar Alibegović [1] tras un contraataque
0 - 2
Santiago Yusta [1] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aleksandar Lazic.
0 - 2
Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Santiago Yusta.
0 - 2
Santiago Yusta [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.
0 - 2
Amar Begic [1] comete su segunda falta personal sobre Sergio de Larrea
0 - 2
Edin Atic [1] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Joel Parra.
0 - 2
Joel Parra [1] falla el triple. El rebote defensivo es para Jusuf Nurkic.
0 - 2
Bandeja de Amar Begic [1]
0 - 0
Jaime Pradilla [1] falla el triple. El balón se va fuera.
0 - 0
Primera falta personal de Amar Begic [1] sobre Joel Parra
0 - 0
Santi Aldama [1] falla el triple. El rebote ofensivo es para Joel Parra
0 - 0
El balón sale fuera.
0 - 0
Inicio del partido
España
Bosnia Herzegovina
Tiros de 3
88.9%
11.1%
Tiros de 2
46.7%
53.3%
Tiros libres
40.0%
60.0%
Rebotes
53.6%
46.4%
|Santi Aldama
|España
|16
|Darío Brizuela
|España
|9
|Guillermo Hernangómez
|España
|5
|Amar Gegic
|Bosnia Herzegovina
|4
|Jusuf Nurkic
|Bosnia Herzegovina
|3
|Sergio de Larrea
|España
|3
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|2
|Darío Brizuela
|España
|2
|John Roberson
|Bosnia Herzegovina
|1
|Edin Atic
|Bosnia Herzegovina
|1
|Amar Gegic
|Bosnia Herzegovina
|2
|Santi Aldama
|España
|2
|John Roberson
|Bosnia Herzegovina
|2
|Jaime Pradilla Gayán
|España
|2
|Guillermo Hernangómez
|España
|2
|Adin Vrabac
|Bosnia Herzegovina
|1
|Joel Parra
|España
|1
|Santi Aldama
|España
|1
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Yankuba Sima Fatty
|España
|0
|Jusuf Nurkic
|Bosnia Herzegovina
|4
|Darío Brizuela
|España
|3
|Joel Parra
|España
|3
|Josep Puerto
|España
|3
|Edin Atic
|Bosnia Herzegovina
|2
