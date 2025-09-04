Directo | Duelo a vida o muerte de España ante Grecia

Secciones
Servicios
Destacamos
Colpisa
Madrid
Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:14
31 - 38
Giannis Antetokounmpo [Grecia] comete su segunda falta personal sobre Xabi López-Arostegui
31 - 38
Giannis Antetokounmpo [Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
31 - 38
Tiempo muerto
31 - 38
Triple de Xabi López-Arostegui [España] con asistencia de Sergio de Larrea
28 - 38
El balón sale fuera tras un mal pase de Panagiotis Kalaitzakis [Grecia]
28 - 38
Tercera falta personal de Yankuba Sima [España] sobre Giannis Antetokounmpo
28 - 38
Triple de Xabi López-Arostegui [España] con asistencia de Sergio de Larrea
25 - 38
Giannis Antetokounmpo [Grecia] falla el tiro libre adicional, Xabi López-Arostegui coge el rebote
25 - 38
1ª falta personal de Sergio de Larrea [España] sobre Giannis Antetokounmpo cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.
25 - 38
Canasta de Giannis Antetokounmpo [Grecia] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Sergio de Larrea
25 - 36
Mate de Santi Aldama [España] con asistencia de Sergio de Larrea
23 - 36
Giannis Antetokounmpo [Grecia] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Xabi López-Arostegui
23 - 36
Giannis Antetokounmpo [Grecia] encesta el primer tiro libre
23 - 35
2ª Falta personal de Yankuba Sima [España] sobre Giannis Antetokounmpo cuando lanzaba de dos.
23 - 35
Panagiotis Kalaitzakis [Grecia] roba el balón a Santi Aldama
23 - 35
Primera falta personal de Vassilis Toliopoulos [Grecia] sobre Santi Aldama
23 - 35
Vassilis Toliopoulos [Grecia] falla el triple por un tapón de Santi Aldama.
23 - 35
Primera falta personal de Yankuba Sima [España] sobre Vassilis Toliopoulos
23 - 35
Triple de Santi Aldama [España]
20 - 35
1ª Falta personal de Giannoulis Larentzakis [Grecia] sobre Xabi López-Arostegui en la lucha por un rebote defensivo.
20 - 35
Willy Hernangomez [España] falla el gancho
20 - 35
Dinos Mitoglou [Grecia] falla la canasta, pero Kostas Antetokounmpo realiza un palmeo y consigue anotar.
20 - 33
El balón sale fuera tras un mal pase de Xabi López-Arostegui [España]
20 - 33
Mate de Kostas Antetokounmpo [Grecia]
20 - 31
Inicio del segundo cuarto
20 - 31
Fin del primer cuarto
20 - 31
Gancho de Josep Puerto [España]
20 - 31
Canasta de Josep Puerto [España]
18 - 31
Mario Saint-Supery [España] falla el mate por un tapón de Kostas Antetokounmpo
18 - 31
1ª Falta personal en ataque de Kostas Sloukas [Grecia] sobre Juancho Hernangomez
18 - 31
Willy Hernangomez [España] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Thanasis Antetokounmpo
18 - 31
Willy Hernangomez [España] falla el 1º tiro libre
18 - 31
Thanasis Antetokounmpo [Grecia] comete su segunda falta personal sobre Willy Hernangomez
18 - 31
Willy Hernangomez [España] corta el pase a Tyler Dorsey
18 - 31
Willy Hernangomez [España] encesta el segundo tiro libre
17 - 31
Willy Hernangomez [España] encesta el primer tiro libre
16 - 31
1ª Falta personal de Dinos Mitoglou [Grecia] sobre Willy Hernangomez cuando lanzaba de dos.
16 - 31
Thanasis Antetokounmpo [Grecia] encesta el segundo tiro libre
16 - 30
Thanasis Antetokounmpo [Grecia] falla el 1º tiro libre
16 - 30
Darío Brizuela [España] comete su segunda falta personal sobre Thanasis Antetokounmpo
16 - 30
Darío Brizuela [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Kostas Antetokounmpo.
16 - 30
Primera falta personal de Thanasis Antetokounmpo [Grecia] sobre Darío Brizuela
16 - 30
Thanasis Antetokounmpo [Grecia] falla la canasta. El rebote defensivo es para Willy Hernangomez.
16 - 30
Bandeja de Mario Saint-Supery [España]
14 - 30
Triple de Vassilis Toliopoulos [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo
14 - 27
El balón sale fuera tras un mal pase de Josep Puerto [España]
14 - 27
Tyler Dorsey [Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Juancho Hernangomez.
14 - 27
Primera falta personal de Mario Saint-Supery [España] sobre Giannis Antetokounmpo
14 - 27
Primera falta personal de Mario Saint-Supery [España] sobre Giannis Antetokounmpo
14 - 27
Mario Saint-Supery [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
14 - 27
Darío Brizuela [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
14 - 27
Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Sloukas
14 - 24
Mario Saint-Supery [España] falla el triple. El rebote defensivo es para Kostas Sloukas.
14 - 24
Tiempo muerto
14 - 24
Triple de Tyler Dorsey [Grecia] tras un contraataque, con asistencia de Kostas Sloukas
14 - 21
Santi Aldama [España] falla la bomba. El rebote defensivo es para Dinos Mitoglou.
14 - 21
Canasta de Giannis Antetokounmpo [Grecia]
14 - 19
Primera falta personal de Darío Brizuela [España] sobre Giannis Antetokounmpo
14 - 19
Santi Aldama [España] falla la bomba. El rebote defensivo es para Giannis Antetokounmpo.
14 - 19
Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo
14 - 16
Santiago Yusta [España] encesta el tercer tiro libre
13 - 16
Santiago Yusta [España] falla el 2º tiro libre
13 - 16
Santiago Yusta [España] falla el 1º tiro libre
13 - 16
2ª Falta personal de Dimitrios Katsivelis [Grecia] sobre Santiago Yusta cuando lanzaba de tres.
13 - 16
Kostas Papanikolaou [Grecia] falla el triple. El rebote defensivo es para Santi Aldama.
13 - 16
Sergio de Larrea [España] falla la canasta. El rebote defensivo es para Tyler Dorsey.
13 - 16
Triple de Dimitrios Katsivelis [Grecia] con asistencia de Tyler Dorsey
13 - 13
Santi Aldama [España] falla el tercer tiro libre, Giannis Antetokounmpo coge el rebote
13 - 13
Santi Aldama [España] encesta el segundo tiro libre
12 - 13
Santi Aldama [España] encesta el primer tiro libre
11 - 13
1ª Falta personal de Giannis Antetokounmpo [Grecia] sobre Santi Aldama cuando lanzaba de tres.
11 - 13
Triple de Kostas Papanikolaou [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo
11 - 10
Jaime Pradilla [España] comete su segunda falta personal sobre Giannis Antetokounmpo
11 - 10
Primera falta personal de Jaime Pradilla [España] sobre Giannis Antetokounmpo
11 - 10
Canasta de Jaime Pradilla [España]
9 - 10
Bandeja de Kostas Papanikolaou [Grecia]
9 - 8
Jaime Pradilla [España] encesta el segundo tiro libre
8 - 8
Jaime Pradilla [España] encesta el primer tiro libre
7 - 8
1ª Falta personal de Dimitrios Katsivelis [Grecia] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba de dos.
7 - 8
Canasta de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Sloukas
7 - 6
Canasta de Sergio de Larrea [España] con asistencia de Jaime Pradilla
5 - 6
Triple de Kostas Sloukas [Grecia] con asistencia de Giannis Antetokounmpo
5 - 3
Triple de Santiago Yusta [España]
2 - 3
Triple de Tyler Dorsey [Grecia] con asistencia de Kostas Papanikolaou
2 - 0
Bomba de Joel Parra [España]
0 - 0
El balón sale fuera.
0 - 0
Inicio del partido
España
Grecia
Tiros de 3
33.3%
66.7%
Tiros de 2
50.0%
50.0%
Tiros libres
77.8%
22.2%
Rebotes
35.7%
64.3%
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|14
|Santi Aldama
|España
|7
|Xabier López-Arostegui
|España
|6
|Giannis Antetokounmpo
|Grecia
|5
|Kostas Papanikolaou
|Grecia
|5
|Giannis Antetokounmpo
|Grecia
|4
|Sergio de Larrea
|España
|3
|Konstantinos Sloukas
|Grecia
|3
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|1
|Kostas Papanikolaou
|Grecia
|1
|Yankuba Sima Fatty
|España
|3
|Thanasis Antetokounmpo
|Grecia
|2
|Giannis Antetokounmpo
|Grecia
|2
|Darío Brizuela
|España
|2
|Dimitrios Katsivelis
|Grecia
|2
|Sergio de Larrea
|España
|0
|Tyler Quincy Dorsey
|Grecia
|0
|Thanasis Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Kostas Antetokounmpo
|Grecia
|0
|Alexandros Samontourov
|Grecia
|0
|Kostas Mitoglou
|Grecia
|2
|Xabier López-Arostegui
|España
|2
|Santi Aldama
|España
|2
|Giannis Antetokounmpo
|Grecia
|2
|Thanasis Antetokounmpo
|Grecia
|1
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.