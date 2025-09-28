El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Escudo Real Madrid

Real Madrid

19:00h.

39

-

47

Valencia Basket

Escudo Valencia Basket
Supercopa ACB

Directo | Real Madrid - Valencia

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 28 de septiembre 2025, 18:47

Icono39 - 47

Primera falta personal de Gabriele Procida [Real Madrid] sobre Omari Moore

Icono39 - 47

1ª Falta personal en ataque de Edy Tavares [Real Madrid] sobre Josep Puerto

Icono39 - 47

Canasta de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono39 - 45

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Omari Moore

Icono39 - 45

Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Ike Iroegbu.

Icono39 - 45

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Edy Tavares.

Icono39 - 45

Triple de Gabriele Procida [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo

Icono36 - 45

El balón sale fuera.

Icono36 - 45

Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]

Icono34 - 45

Ike Iroegbu [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono34 - 44

Ike Iroegbu [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono34 - 43

Primera falta personal de Facundo Campazzo [Real Madrid] sobre Ike Iroegbu

Icono34 - 43

Edy Tavares [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono34 - 43

Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Edy Tavares

Icono34 - 43

Triple de Josep Puerto [Valencia Basket] con asistencia de Ike Iroegbu

Icono34 - 40

Tiempo muerto

Icono34 - 40

1ª Falta personal en ataque de Trey Lyles [Real Madrid] sobre Ike Iroegbu

Icono34 - 40

Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson

Icono34 - 37

Bandeja de Mario Hezonja [Real Madrid]

Icono32 - 37

Gabriele Procida [Real Madrid] falla la canasta por un tapón de Nate Reuvers

Icono32 - 37

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Gabriele Procida

Icono32 - 37

Primera falta personal de Ike Iroegbu [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo

Icono32 - 37

Primera falta personal de Matt Costello [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo

Icono32 - 37

Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares

Icono32 - 37

Alberto Abalde [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Ike Iroegbu.

Icono32 - 37

Primera falta personal de Nate Reuvers [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja

Icono32 - 37

El balón sale fuera tras un mal pase de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono32 - 37

Primera falta personal de Andrés Feliz [Real Madrid] sobre Kameron Taylor

Icono32 - 37

Gabriel Deck [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono32 - 37

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz

Icono32 - 37

Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono32 - 34

Triple de Alberto Abalde [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz

Icono29 - 34

Triple de Darius Thompson [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono29 - 31

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Omari Moore

Icono29 - 31

2ª Falta personal de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Neal Sako en la lucha por un rebote ofensivo.

Icono29 - 31

Andrés Feliz [Real Madrid] falla la bandeja

Icono29 - 31

Primera falta personal de Kameron Taylor [Valencia Basket] sobre Mario Hezonja

Icono29 - 31

Tiempo muerto

Icono29 - 31

Mate de Sergio de Larrea [Valencia Basket] tras un contraataque

Icono29 - 29

Sergio de Larrea [Valencia Basket] corta el pase a Gabriel Deck

Icono29 - 29

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Bruno Fernando

Icono29 - 29

1ª Falta personal en ataque de Bruno Fernando [Real Madrid] sobre Nate Reuvers

Icono29 - 29

Triple de Nate Reuvers [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Sergio de Larrea

Icono29 - 26

Andrés Feliz [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.

Icono29 - 26

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el palmeo. El rebote ofensivo es para Andrés Feliz

Icono29 - 26

Andrés Feliz [Real Madrid] roba el balón a Sergio de Larrea

Icono29 - 26

Primera falta personal de Sergio Llull [Real Madrid] sobre Sergio de Larrea

Icono29 - 26

Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.

Icono29 - 26

Bomba de Sergio de Larrea [Valencia Basket]

Icono29 - 26

Bandeja de Sergio de Larrea [Valencia Basket]

Icono29 - 24

El balón sale fuera.

Icono29 - 24

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bruno Fernando.

Icono29 - 24

Canasta de Sergio Llull [Real Madrid]

Icono27 - 24

Inicio del segundo cuarto

Icono27 - 24

Fin del primer cuarto

Icono27 - 24

Omari Moore [Valencia Basket] falla el triple

Icono27 - 24

Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple

Icono27 - 24

Trey Lyles [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono27 - 24

Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Sergio de Larrea

Icono27 - 22

Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional

Icono26 - 22

1ª falta personal de Sergio de Larrea [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono26 - 22

Bandeja de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Sergio de Larrea

Icono24 - 22

Matt Costello [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

Icono24 - 21

Matt Costello [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre

Icono24 - 20

1ª Falta personal de David Kramer [Real Madrid] sobre Matt Costello cuando lanzaba de dos.

Icono24 - 20

Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] tras un contraataque

Icono24 - 20

Canasta de Usman Garuba [Real Madrid] tras un contraataque

Icono22 - 20

Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Sergio Llull.

Icono22 - 20

David Kramer [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Nate Reuvers.

Icono22 - 20

Canasta de Nate Reuvers [Valencia Basket] con asistencia de Darius Thompson

Icono22 - 18

Canasta de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo

Icono20 - 18

Kameron Taylor [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Trey Lyles coge el rebote

Icono20 - 18

1ª falta personal de Usman Garuba [Real Madrid] sobre Kameron Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono20 - 18

Bandeja de Kameron Taylor [Valencia Basket] tras un contraataque y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Usman Garuba

Icono20 - 16

Trey Lyles [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Matt Costello.

Icono20 - 16

Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono20 - 14

El balón sale fuera.

Icono20 - 14

Tiempo de posesión agotado

Icono20 - 14

Ike Iroegbu [Valencia Basket] falla el triple

Icono20 - 14

Trey Lyles [Real Madrid] encesta el tiro libre adicional

Icono19 - 14

1ª falta personal de Neal Sako [Valencia Basket] sobre Trey Lyles cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono19 - 14

Canasta de Trey Lyles [Real Madrid] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Neal Sako

Icono17 - 14

Rebote ofensivo de Trey Lyles [Real Madrid] tras fallar su lanzamiento a canasta

Icono17 - 14

Mate de Neal Sako [Valencia Basket] con asistencia de Ike Iroegbu

Icono17 - 12

Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el tercer tiro libre

Icono16 - 12

Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre

Icono15 - 12

Facundo Campazzo [Real Madrid] encesta el primer tiro libre

Icono14 - 12

1ª Falta personal de Darius Thompson [Valencia Basket] sobre Facundo Campazzo cuando lanzaba de tres.

Icono14 - 12

Bandeja de Darius Thompson [Valencia Basket]

Icono14 - 10

Triple de David Kramer [Real Madrid] con asistencia de Edy Tavares

Icono11 - 10

Josep Puerto [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.

Icono11 - 10

Canasta de Gabriel Deck [Real Madrid]

Icono9 - 10

Rebote ofensivo de Gabriel Deck [Real Madrid] tras fallar su propio triple

Icono9 - 10

Darius Thompson [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Mario Hezonja.

Icono9 - 10

Edy Tavares [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Neal Sako.

Icono9 - 10

Omari Moore [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gabriel Deck.

Icono9 - 10

Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]

Icono7 - 10

Josep Puerto [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.

Icono7 - 10

Nate Reuvers [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Edy Tavares

Icono7 - 10

Primera falta personal de Mario Hezonja [Real Madrid] sobre Nate Reuvers

Icono7 - 10

Canasta de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Andrés Feliz

Icono5 - 10

Bandeja de Omari Moore [Valencia Basket]

Icono5 - 8

Primera falta personal de Gabriel Deck [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla

Icono5 - 8

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jaime Pradilla.

Icono5 - 8

Triple de Kameron Taylor [Valencia Basket] con asistencia de Jaime Pradilla

Icono5 - 5

Canasta de Edy Tavares [Real Madrid]

Icono3 - 5

Triple de Sergio de Larrea [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono3 - 2

Mario Hezonja [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Omari Moore.

Icono3 - 2

Jaime Pradilla [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Mario Hezonja coge el rebote

Icono3 - 2

1ª falta personal de Alberto Abalde [Real Madrid] sobre Jaime Pradilla cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

Icono3 - 2

Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Alberto Abalde

Icono3 - 2

Canasta de Jaime Pradilla [Valencia Basket] con asistencia de Omari Moore

Icono3 - 0

Triple de Mario Hezonja [Real Madrid] con asistencia de Gabriel Deck

Icono0 - 0

Inicio del partido

Estadísticas

RMC

RMC

VAL

VAL

Tiros de 3

36.4%

63.6%

Tiros de 2

50.0%

50.0%

Tiros libres

55.6%

44.4%

Rebotes

51.7%

48.3%

Nate ReuversVAL10
Kameron TaylorVAL8
Darius ThompsonVAL7
Sergio de LarreaVAL7
Mario HezonjaRMC7
Darius ThompsonVAL2
Sergio de LarreaVAL2
Andres Rafael Feliz SaritaRMC2
Facundo CampazzoRMC2
Ike IroegbuVAL2
Bruno FernandoRMC2
Alberto AbaldeRMC1
T. LylesRMC1
Sergio de LarreaVAL1
Neal SakoVAL1
Andres Rafael Feliz SaritaRMC2
Walter Samuel TavaresRMC1
Gabriel DeckRMC1
Gabriele ProcidaRMC1
T. LylesRMC1
Nate ReuversVAL3
M. CostelloVAL3
Gabriel DeckRMC2
Mario HezonjaRMC2
Jaime Pradilla GayánVAL2

