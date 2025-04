La cantera de la Atlética Avilesina llega a todas partes

Alberto Santos Avilés Jueves, 3 de abril 2025, 00:37 Comenta Compartir

La falta de relevo generacional en tareas organizativas y directivas es uno de los mayores problemas que tienen los clubes deportivos para asegurar su supervivencia. Las obligaciones académicas, laborales o familiares restan tiempo y ganas para hacer el trabajo más ingrato, pero imprescindible en el día a día. Por eso, crear cantera en esas áreas es tan importante y en la Atlética Avilesina no dudan en apostar por quienes están dispuestos a ayudar en lo que haga falta.

Un claro ejemplo es Claudia Aguado, una joven avilesina de 22 años que practicó atletismo en la Atlética y ahora es una de las mayores promesas del club en el trabajo organizativo. Esta temporada debuta como delegada del primer equipo de balonmano, el Horizonte, tarea que compatibiliza con sus prácticas de magisterio de Educación Infantil.

«A Gerardo –el presidente– un día le había fallado la chica que vendía las entradas y me preguntó si podía venir el sábado, y desde ahí ya me quedé. Hacía también la rifa y me iba, no me quedaba al segundo tiempo ni nada, no sabía ni lo que era un golpe franco o la pega», recuerda con una sonrisa Claudia Aguado.

Pero poco a poco fue involucrándose más, «porque tenía amigos en el primer equipo y me quedaba todo el partido, fui afianzando mi relación con todos hasta que el año pasado Chus Corao me preguntó cuando vine de Erasmus mis planes y me ofreció ser delegada. Estoy encantada».

Su trabajo abarca muchas tareas, no sólo estar en los entrenamientos y en los partidos pendiente de todo en el banquillo, «del botiquín, de lo que haga falta, hasta los bocadillos que van a comer o no». Claudia es «un poco intermediaria entre los chicos y el cuerpo técnico, aunque al final tengo claro que soy un miembro más del cuerpo técnico», como le ha recordado desde el principio el entrenador, Juan Muñiz. Del técnico destaca que «es muy cercano siempre», y de los jugadores «que me tratan como uno más. Mi padre está encantado, dice que estoy súper protegida», añade con humor.

La pasión por el trabajo que hace le lleva a «organizar mis planes de fin de semana en base al balonmano. Me gusta, lo disfruto». También estaría «encantada de seguir creciendo en el equipo directivo de la Atlética, seguir aprendiendo porque soy una novata en esto», y anima «a la gente de la cantera que por una lesión o lo que sea no pueda seguir jugando, que puedan seguir colaborando, al igual que los patrocinadores».

Comenta Reporta un error