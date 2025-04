Mario Menéndez pide pista en el ciclismo español

Alberto Santos Avilés Viernes, 25 de abril 2025, 21:49 Comenta Compartir

Cuando no se espera algo, se disfruta más. Eso es lo que le sucedió al ciclista avilesino Mario Menéndez Gálvez, a su familia y a la selección asturiana en el Campeonato de España de ciclismo en pista disputado en Mallorca. Ni por tradición ni por número de participantes había reservado un hueco en los podios para Asturias, y Mario rompió las previsiones con tres de las seis medallas de la delegación del Principado, el campeonato cadete de velocidad, la plata en contrarreloj y el bronce en keirin.

«Nadie lo esperaba, somos los asturianos, nadie nos tiene en cuenta nunca en pista y al final dimos la sorpresa», destaca el ciclista avilesino sobre el papel de la selección de Asturias, que se había presentado en las Islas Baleares con cinco representantes, por los 32 de Valencia o los 20 de Cataluña, por ejemplo.

Tampoco podía imaginar Mario Menéndez cuando empezó a combinar el ciclismo en carretera con la pista, que se colgaría una medalla de oro. «El año pasado lo probé porque por mis condiciones físicas me podía venir mejor y no me gustaba mucho, iba a entrenar por hacer algo distinto, pero este año volví a hacerlo, me lo tomé más en serio y luego ya me fue todo súper bien con las copas de España y el campeonato», recuerda.

Este avilesino de 15 años, estudiante del Colegio Juan Pablo II-Santo Tomás, lleva ya doce temporadas sobre dos ruedas, desde que con poco más de 3 años de edad decidiera que no le gustaba el fútbol que había comenzado a practicar en el Raíces y que lo suyo era la bicicleta. «Le dije a mi padre que quería andar en bici. Él habló con la escuela de Grado y ahí empecé como todos, con una bici de montaña. Vimos que me iba gustando y ya compramos bici de carretera y el año pasado empecé con pista», recuerda Mario, que actualmente milita en el equipo PCM Team Oviedo y que tiene palabras de agradecimiento para la escuela moscona en la que se inició.

«No me lo esperaba, iba con las peores expectativas en los enfrentamientos, que es lo que peor se me daba, y fue lo que gané»

Su mayor logro había sido la medalla de oro por equipos en el Campeonato de España de Edad Escolar en Cartagena en la disciplina de gincana, y desde la pasada semana ya puede lucir con orgullo el maillot de campeón nacional de velocidad en pista cadete tras completar un campeonato sensacional.

«Ya había más batalla con el navarro, que habíamos competido en la Copa de España y fue el que la ganó. Era el gran favorito, entonces el primer día que le gané todo el mundo quedó diciendo quiénes son estos asturianos. Llegamos los dos –Mario y Adrián Villegas– a la final, y oro y plata para nosotros. Iba con las peores expectativas en los enfrentamientos, es lo que peor se me daba, y fue lo que gané», añade con una sonrisa el avilesino. A partir de ahí, las emociones se desataron, primero en el equipo asturiano con el seleccionador Santi Pérez, que le dio la oportunidad de correr en pista, al frente. Y después, entre sus compañeros, rivales y su familia. «La gente quedó flipando, había una mezcla de nervios, llanto, euforia. Estamos muy orgullosos», destacan su hermana y sus padres.

La plata en la contrarreloj individual, por detrás de Villegas, y el bronce en la modalidad de keirin fueron la guinda de un campeonato perfecto de Mario Menéndez, que ve premiado su esfuerzo de semanas de seis y siete días de entrenamiento diario en las carreteras asturianas y en la pista de La Morgal.

También es un aliciente para afrontar su gran objetivo que es la temporada de carretera. «Es muy distinto a la pista, es mucho más dura, pero tengo expectativas altas, tengo ganas de hacer una buena temporada y conseguir todo lo que se pueda», asegura. La primera cita, este mismo fin de semana en Benavente, una carrera de un día con un perfil llano que se adapta a las características de explosividad física del ciclista avilesino.

