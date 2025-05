Una comarca con mucha rítmica

Alberto Santos Avilés Viernes, 2 de mayo 2025, 09:50 Comenta Compartir

Avilés, Piedras Blancas, Soto del Barco... Los nombres de estas tres localidades de la comarca avilesina y del Bajo Nalón se colaron en un lugar destacado en el último Campeonato de España Base individual de gimnasia rítmica celebrado antes de Semana Santa en Guadalajara. Dos títulos nacionales, de la avilesina Laura Quero en cadete y de la sotobarquense Nerea Corrales en juvenil, ponían de nuevo el foco en el excelente trabajo que hacen los clubes con la base.

Laura Quero García es una avilesina de 14 años que lleva practicando gimnasia rítmica desde los 5. El ADN deportivo no le falta en su familia, ya que fue su madre Ana quien le trasladó su afición a la gimnasia, «porque la había practicado también ella». Su padre es Félix Quero, un 'trotamundos' del fútbol con una dilatada carrera que le llevó a jugar en Segunda División y en la máxima categoría de Bolivia.

Quizás por esa experiencia y por saber valorar el sacrificio de los deportistas, los padres de Laura lloraron y se abrazaron a ella tras finalizar una larga jornada para esperar a ver si el primer puesto que había alcanzado por la mañana acababa en medalla de oro. «Mi madre lloró mucho y me dijeron que todo el trabajo había sido recompensado», recuerda la gimnasta, que también se fundió en un abrazo con su entrenadora Lorena Arbesuk, 'alma mater' del Valoe de Avilés y de la escuela de Corvera.

Ampliar Nerea Corrales luce su medalla en un ejercicio de gimnasia en Piedras Blancas. Pablo Nosti

A pesar de hacer su ejercicio de mazas por la mañana, eso no puso nerviosa a Laura. «Al acabar me di cuenta de que me había salido muy bien, estaba un poco nerviosa al principio, pero al salir se me quitaron los nervios», destaca. Era su quinto campeonato de España, así que no le pillaba por sorpresa la larga espera hasta el final del día, cuando finalizase la última competidora. «Estuve un rato en el polideportivo y después de comer me fui con mis compañeras al hotel. Al final, ya en el poli de nuevo, sentí mucha alegría», asegura la gimnasta avilesina sobre el mayor logro hasta ahora de su carrera deportiva.

Aunque es difícil, ya sueña con repetirlo en la categoría junior a la que dará el salto la próxima temporada, y, quién sabe, con participar en unos Juegos Olímpicos como sus referencias, la española Polina Berezina o la italiana Sofía Rafaeli.

Nerea Corrales, con sus medallas de oro juvenil y plata juvenil open. Pablo Nosti Laura Quero besa su medalla de oro cadete en El Quirinal. Pablo Nosti

La otra gran vencedora del campeonato nacional disputado en Guadalajara fue la sotobarquense Nerea Corrales, quien a sus 16 años se proclamó campeona de España juvenil, después de diez años de sacrificio desde que comenzó a practicar la gimnasia rítmica. «Estoy muy contenta e ilusionada por haber ganado, nunca imaginé ser campeona de España. Sí que sueñas de pequeña que ojalá llegara tan arriba, pero no lo esperaba», aseguraba la gimnasta del Club Rítmica Piedras Blancas tras confirmarse su medalla de oro.

Su entrenadora en el club castrillonense es Conchi González, quien destacaba sobre el mayor éxito en la historia de la entidad deportiva que hizo que el logro en Guadalajara se celebrase por partida doble. «Nerea es una niña de la gimnasia asturiana de toda la vida y le tienen mucho cariño. Ha sido una hormiguina que ha trabajado todos los años peleando para lograr este objetivo», aseguraba entones la técnica a este periódico.

Laura Quero y Nerea Corrales son el reflejo en un Campeonato de España como el celebrado el pasado mes de abril de todo el trabajo que se realiza cada año con la base en los clubes de gimnasia rítmica de la comarca avilesina. Cada fin de semana cientos de niñas acuden a competiciones de índole regional y nacional para plasmar el esfuerzo que hacen a diario en los entrenamientos.

