Demasiado buenas, pero demasiado jóvenes

Sub 17 Femenina de hockey patines

C. A. O.

Eduardo Alonso Oviedo Miércoles, 2 de abril 2025, 07:05 Comenta Compartir

Los veteranos del deporte en general contemplan su reino, que creen interminable, y sonríen. Pero el deporte se hace cada vez menos de viejos. Cada vez antes tienen que entregar el testigo generacional a unos rivales jóvenes, con unos DNI que delatan su juventud y un largo recorrido a juzgar por sus trayectorias iniciales. «¿Cuántos jugadores han hecho lo que está haciendo mi hijo a este edad?», preguntó en su día el padre de Lamine Yamal a su entorno. El futbolista del Barcelona ha roto récords, como lo han hecho otros deportistas como Carlos Alcaraz. Porque la precocidad se reconoce y, además, se premia. Pero no en todos los casos.

Ninguno de los elogios que ha recibido el equipo de la Liga Sub 17 de Hockey Patines del Centro Asturiano de Oviedo este año resulta desmedido ni los méritos son exagerados. Las integrantes del conjunto ovetense, dirigidas por Juan Carlos Rodríguez, han aunado sus ambiciosos espíritus para vencer a todos los rivales, excepto dos, cuyos partidos saldaron con un empate y una derrota. ¿El resultado? Se han proclamado campeonas de la categoría a falta de una jornada, la del próximo fin de semana, que las enfrentará al Telecable en la pista gijonesa de La Algodonera. ¿El problema? No podrán disfrutar de su premio, que no es otro que acudir al sector clasificatorio que se disputará en La Coruña, previo al Campeonato de España de la categoría, porque, pese a conquistar la corona, son, a juicio de la Federación Española de hockey patines, demasiado pequeñas.

«Si encima de ser más pequeñas que el resto de rivales, ganan, creo que se han merecido el derecho a ir». No lo dice cualquiera. Las palabras pertenecen al director deportivo del Centro Asturiano de Oviedo, Ramón Peralta, el que fuera entrenador del Telecable de Natasha Lee, Sara Lolo, Marta Piquero y compañía, con el que conquistó cuatro títulos en la misma temporada. «No es nada que no supiéramos, pero teníamos la esperanza de que tras ganándolo en la pista...».

Normativa clara

La Federación Española es clara. El reglamento indica que pueden asistir jugadoras nacidas en 2008 y 2009 y un máximo de cuatro jugadoras nacidas en 2010 y 2011. El problema es que Leyre Rodríguez, Noa Salas, Julia Fernández, Sara Carreño, Adriana Marqués y Ángela Candanedo, a las que se une Celia Álvarez como vinculada, ya que pertenece a otro club, al Oviedo Booling Club, son todas ellas nacidas entre 2010 y 2011. «Es un poco injusto, ¿no? Alabamos que Carlos Alcaraz haya empezado con 17 años, que Lamine Yamal debutara con 15... No se entiende mucho... Nuestras jugadoras se han ganado el respeto de todos aún siendo más pequeñas», se lamenta Ramón Peralta. «Ellas han hecho su trabajo y al final es un tema administrativo, que no las dejan jugar», añade.

Sus cifras asuntan: 82 goles a favor y solo 20 en contra, cuentan con la 'Pichichi' de la categoría, que lleva 41 goles, 11 más que su perseguidora... Además de que el equipo del Centro Asturiano de Oviedo no pueda luchar por el título nacional, a lo que se suma la renuncia del Patinalón, esta situación hará que haya un representante asturiano menos en el sector.

