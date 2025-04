La boxeadora Minerva Gutiérrez, 'La Espartana': «Estoy como un misil: más fuerte, explosiva y rápida que nunca»

Eduardo Alonso Gijón Martes, 22 de abril 2025, 07:11 Comenta Compartir

Minerva Gutiérrez (Madrid, 1983), conocida en el mundillo del boxeo como 'La Espartana', es un torbellino. Responde al teléfono inesperadamente algo agitada. «¿Te importa que hablemos un poco más tarde?», contesta al descolgar la llamada de EL COMERCIO. «Nos ha surgido un problema en el gimnasio», explica un par de horas más tarde cuando el problema parece, al menos, ya encauzado en una instalación deportiva, 'Bravos Mirmidones', que abrió hace poco más de medio año. La boxeadora, que vive en La Calzada (Gijón), ha logrado hacer de su pasión su profesión y ha dejado atrás años de difícil convivencia entre su compromiso con su disciplina deportiva y su exigencia laboral. «He currado de cualquier cosa, pero todo eso se acabó». Camarera, limpiadora, panadera...

Sin duda, es una boxeadora de ataque que ha cumplido su sueño, que ha ido, poco a poco, conquistando sus metas. Hace ya mucho que el boxeo ha dejado de ser para ella un hobby. La púgil compagina sus entrenamientos con su trabajo como profesora y preparadora de boxeo para mayores y también para niños. «Estos cogen autoestima, seguridad y aprenden a defenderse. Además, entienden que este es un deporte con valores, con disciplina. Por ejemplo, tienen que llegar todos a la hora, respetar que estamos entrenando...», afirma Minerva, que tiene bajo sus órdenes a unos 20 chavales y cerca de 40 adultos en boxeo y a otros 10 jóvenes en defensa personal.

Su vida gira en torno al boxeo. Sus entrenamientos, sus horas de descanso, sus comidas... El boxeo es un deporte muy sacrificado, que obliga a tener una buena alimentación y responder a una exigencia física y mental alta. «Personalmente, me encuentro mejor que nunca. Mi preparador físico, Jorge, de Asturiding, me tiene como un misil. Estoy más fuerte, más rápida y más explosiva que nunca. Luego, la parte del boxeo la llevo con Róber 'El Puma', mi pareja, aunque hasta ahora repartía el trabajo con Aitor Nieto, pero ahora se me complica bastante ir hasta Oviedo. Y la dieta me la lleva una nutricionista, Elena, con la que llevo muchos años». Su agenda está cerrada. Hace doble entrenamiento a diario. Boxeo por la mañana y trabajo físico por la tarde, o al revés. Siempre de lunes a sábado.

Harta de viajar

Con los puños rompe tópicos sobre un deporte que, dicen quienes lo practican, es muy completo, en el que se suelta un montón de adrenalina, se trabajan un montón de diferentes músculos. Nada que ver con la leyenda que lo acompaña. Minerva quiere abrir nuevas puertas en Gijón harta de tener que viajar ella siempre para boxear. «Al final, de diez peleas que tuve, seis fueron fuera de casa. Y allí, o dejo a mi rival convulsionando en el suelo o te dan por perdedora».

De ahí que 'La Espartana' encabece el cartel de la velada que devolverá, el próximo 26 de abril, el boxeo profesional al Polideportivo de Mata Jove. Será el primer combate profesional de la púgil en su casa y el primero en diez años en la instalación deportiva municipal. Ambos volverán a cruzar sus caminos ya que Minerva comenzó su trayectoria amateur, precisamente, en este recinto gijonés. La boxeadora disputará un combate pactado a seis asaltos de peso mosca (50,800 kilos). La velada, organizada por Meré Boxing Academy, la completarán seis combates amateurs.

«Queremos que vuelva a ser el boxeo como antes, que vuelva a haber peleas de calidad en Gijón», hace hincapié la púgil, que así se lo explicó al concejal Jorge Pañeda en su encuentro de esta semana. «Será un poco distinto. Habrá sorpresas, sorteo... Queremos que sea una velada un poco familiar, de ahí que comience a las 17 horas», añade. El aforo estará limitado a 500 personas en las gradas, a las que se sumarán otras 250 en sillas a pie de ring.

