Directo | Alemania - España

Nations League Femenina Final V28/11 · Árbitro: Iuliana Elena Demetrescu
Alemania
20:30h.
0
-
0
España
Min. 9
GER
ESP
Colpisa
Madrid
Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:15
8'
Mapi León (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Nicole Anyomi (Alemania).
2'
Remate parado. Klara Bühl (Alemania) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
1'
Olga Carmona (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Falta de Selina Cerci (Alemania).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Christian Wück
4-2-3-1
Ann-Katrin Berger
portero
Giulia Gwinn
defensa
Janina Minge
defensa
Rebecca Knaak
defensa
Franziska Kett
defensa
Elisa Senss
centrocampista
Sjoeke Nüsken
centrocampista
Selina Cerci
centrocampista
Jule Brand
centrocampista
Klara Bühl
centrocampista
Nicole Anyomi
Delantero
4-3-3
Cata Coll
portero
Ona Batlle
defensa
Irene Paredes
defensa
Maria Pilar León Cebrián
defensa
Olga Carmona
defensa
Aitana Bonmatí
centrocampista
Laia Aleixandri
centrocampista
Alexia Putellas
centrocampista
Clàudia Pina
Delantero
Esther González
Delantero
Mariona Caldentey
Delantero
35,5%
GER
64,5%
ESP
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|2
|Faltas cometidas
|0
|
