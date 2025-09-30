Directo | Atlético - Eintracht

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 M30/09 · Árbitro: Slavko Vincic
Atlético
21:00h.
Eintracht
ATM
SGE
Colpisa
Martes, 30 de septiembre 2025, 20:38
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
Clément Lenglet
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Conor Gallagher
centrocampista
Giacomo Raspadori
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Dino Toppmöller
4-2-3-1
Kauã Morais Vieira dos Santos
portero
Nnamdi Collins
defensa
Arthur Theate
defensa
Robin Koch
defensa
Nathaniel Brown
defensa
Ellyes Skhiri
centrocampista
Farès Chaïbi
centrocampista
Ritsu Doan
centrocampista
Can Uzun
centrocampista
Ansgar Knauff
centrocampista
Jonathan Burkardt
Delantero
0%
ATM
0%
SGE
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
