Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 X26/11 · Árbitro: François Letexier

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

21:00h.

0

-

0

Inter Milán

Escudo FC Internazionale Milano

Min. 4

[ALTERNATIVE TEXT]

ATM

[ALTERNATIVE TEXT]

INT

Jornada 5

Directo | Atlético - Inter

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:38

Icono2'

Remate parado. Federico Dimarco (Internazionale) remate con la izquierda desde fuera del área.

Icono1'

Nicolò Barella (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono1'

Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).

Icono1'

Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).

Icono1'

Lautaro Martínez (Internazionale) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Juan Musso

portero

Nahuel Molina

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Pablo Barrios

centrocampista

Johnny Cardoso

centrocampista

Conor Gallagher

centrocampista

Julián Alvarez

Delantero

Álex Baena

Delantero

Cristian Chivu

3-5-2

Alineación

Yann Sommer

portero

Yann Bisseck

defensa

Manuel Akanji

defensa

Alessandro Bastoni

defensa

Carlos Augusto Zopolato Neves

centrocampista

Nicolò Barella

centrocampista

Hakan Çalhanoglu

centrocampista

Piotr Zielinski

centrocampista

Federico Dimarco

centrocampista

Lautaro Martínez

Delantero

Ange-Yoan Bonny

Delantero

Estadísticas

21,4%

INT

ATM

78,6%

INT

INT

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
2 Faltas cometidas 0

