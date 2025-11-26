Directo | Atlético - Inter

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 X26/11 · Árbitro: François Letexier
Atlético
21:00h.
0
-
0
Inter Milán
Min. 4
ATM
INT
Colpisa
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:38
2'
Remate parado. Federico Dimarco (Internazionale) remate con la izquierda desde fuera del área.
1'
Nicolò Barella (Internazionale) ha recibido una falta en campo contrario.
1'
Falta de Álex Baena (Atlético de Madrid).
1'
Falta de Conor Gallagher (Atlético de Madrid).
1'
Lautaro Martínez (Internazionale) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Juan Musso
portero
Nahuel Molina
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Matteo Ruggeri
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Johnny Cardoso
centrocampista
Conor Gallagher
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
Álex Baena
Delantero
Cristian Chivu
3-5-2
Yann Sommer
portero
Yann Bisseck
defensa
Manuel Akanji
defensa
Alessandro Bastoni
defensa
Carlos Augusto Zopolato Neves
centrocampista
Nicolò Barella
centrocampista
Hakan Çalhanoglu
centrocampista
Piotr Zielinski
centrocampista
Federico Dimarco
centrocampista
Lautaro Martínez
Delantero
Ange-Yoan Bonny
Delantero
21,4%
ATM
78,6%
INT
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|2
|Faltas cometidas
|0
|
