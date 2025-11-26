Directo | Olympiacos - Real Madrid

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 X26/11 · Árbitro: Michael Oliver
Olympiacos
21:00h.
0
-
0
Real Madrid
Min. 3
OLY
RMA
Colpisa
Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:39
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
José Luis Mendilibar
4-2-3-1
Konstantinos Tzolakis
portero
Rodinei Marcelo de Almeida
defensa
Panagiotis Retsos
defensa
Lorenzo Pirola
defensa
Francisco Ortega
defensa
Daniel García Carrillo
centrocampista
Christos Mouzakitis
centrocampista
Gelson Dany Batalha Martins
centrocampista
Francisco Leonel Lima Silva Machado
centrocampista
Daniel Castelo Podence
centrocampista
Ayoub El Kaabi
Delantero
Xabi Alonso
4-2-3-1
Andrii Lunin
portero
Trent Alexander-Arnold
defensa
Raúl Asencio
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Ferland Mendy
defensa
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Eduardo Camavinga
centrocampista
Federico Valverde
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
centrocampista
Kylian Mbappé
Delantero
53,1%
OLY
46,9%
RMA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
