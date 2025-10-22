Directo | Real Madrid - Juventus

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 X22/10 · Árbitro: Slavko Vincic
Real Madrid
21:00h.
Juventus
RMA
JUV
Colpisa
Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:38
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Raúl Asencio
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Jude Bellingham
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Arda Güler
centrocampista
Brahim Díaz
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
Igor Tudor
3-4-2-1
Michele Di Gregorio
portero
Federico Gatti
defensa
Daniele Rugani
defensa
Lloyd Kelly
defensa
Pierre Kalulu
centrocampista
Weston McKennie
centrocampista
Khéphren Thuram
centrocampista
Andrea Cambiaso
centrocampista
Teun Koopmeiners
Delantero
Kenan Yildiz
Delantero
Dusan Vlahovic
Delantero
0%
RMA
0%
JUV
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
