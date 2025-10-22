El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 X22/10 · Árbitro: Slavko Vincic

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Real Madrid

21:00h.

Juventus

Escudo Juventus FC
[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

[ALTERNATIVE TEXT]

JUV

Jornada 3

Directo | Real Madrid - Juventus

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 22 de octubre 2025, 20:38

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Xabi Alonso

4-3-3

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Raúl Asencio

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Jude Bellingham

centrocampista

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Brahim Díaz

Delantero

Kylian Mbappé

Delantero

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

Delantero

Igor Tudor

3-4-2-1

Alineación

Michele Di Gregorio

portero

Federico Gatti

defensa

Daniele Rugani

defensa

Lloyd Kelly

defensa

Pierre Kalulu

centrocampista

Weston McKennie

centrocampista

Khéphren Thuram

centrocampista

Andrea Cambiaso

centrocampista

Teun Koopmeiners

Delantero

Kenan Yildiz

Delantero

Dusan Vlahovic

Delantero

Estadísticas

0%

JUV

RMA

0%

JUV

JUV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Directo | Real Madrid - Juventus

Directo | Real Madrid - Juventus