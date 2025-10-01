El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: István Kovács

Escudo Villarreal Club de Fútbol

Villarreal

21:00h.

1

-

0

Juventus

Escudo Juventus FC

  • Georges Mikautadze (17')

Min. 33

[ALTERNATIVE TEXT]

VIL

[ALTERNATIVE TEXT]

JUV

Gol! Min 17'

Gol de Georges Mikautadze

Tarjeta amarilla Min 5'

Juan Cabal ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 2

Directo | Villarreal - Juventus

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:42

Icono33'

Manuel Locatelli (Juventus) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono33'

Falta de Tajon Buchanan (Villarreal).

Icono32'

Remate rechazado de Manuel Locatelli (Juventus) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono31'

Falta de João Mário (Juventus).

Icono31'

Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono30'

Fuera de juego, Villarreal. Nicolas Pépé intentó un pase en profundidad pero Santi Comesaña estaba en posición de fuera de juego.

Icono29'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Weston McKennie (Juventus) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Kenan Yildiz con un centro al área.

Icono28'

Remate rechazado de Kenan Yildiz (Juventus) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de João Mário con un centro al área.

Icono28'

Corner,Juventus. Corner cometido por Santiago Mouriño.

Icono26'

Remate fallado por Weston McKennie (Juventus) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono23'

Corner,Juventus. Corner cometido por Arnau Tenas.

Icono23'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Weston McKennie (Juventus) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono23'

Remate rechazado de Andrea Cambiaso (Juventus) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Teun Koopmeiners.

Icono22'

Remate parado. Alfonso Pedraza (Villarreal) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.

Icono18'

¡Gooooool! Villarreal 1, Juventus 0. Georges Mikautadze (Villarreal) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono16'

Cambio en Juventus, entra al campo João Mário sustituyendo a Juan Cabal debido a una lesión.

15'

Se reanuda el partido.

14'

El juego está detenido debido a una lesión Juan Cabal (Juventus).

Icono14'

Remate fallado por Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería.

Icono14'

Remate rechazado de Nicolas Pépé (Villarreal) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Santi Comesaña.

Icono13'

Falta de Teun Koopmeiners (Juventus).

Icono13'

Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono12'

Andrea Cambiaso (Juventus) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono12'

Falta de Alfonso Pedraza (Villarreal).

Icono10'

Pape Gueye (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono10'

Falta de Teun Koopmeiners (Juventus).

9'

Se reanuda el partido.

9'

Se reanuda el partido.

7'

El juego está detenido debido a una lesión Kenan Yildiz (Juventus).

Icono7'

Remate fallado por Pape Gueye (Villarreal) remate con la izquierda desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Nicolas Pépé tras un saque de esquina.

Icono7'

Corner,Villarreal. Corner cometido por Manuel Locatelli.

Icono7'

Remate rechazado de Dani Parejo (Villarreal) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Nicolas Pépé.

Icono6'

Juan Cabal (Juventus) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono6'

Falta de Juan Cabal (Juventus).

Icono6'

Nicolas Pépé (Villarreal) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono4'

Falta de Jonathan David (Juventus).

Icono4'

Georges Mikautadze (Villarreal) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono3'

Teun Koopmeiners (Juventus) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono3'

Falta de Pape Gueye (Villarreal).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Marcelino García

4-3-3

Alineación

Arnau Tenas

portero

Santiago Mouriño

defensa

Rafa Marín

defensa

Renato Palma Veiga

defensa

Alfonso Pedraza

defensa

Santi Comesaña

centrocampista

Dani Parejo

centrocampista

Pape Gueye

centrocampista

Nicolas Pépé

Delantero

Georges Mikautadze

Delantero

Tajon Buchanan

Delantero

Igor Tudor

3-4-2-1

Alineación

Mattia Perin

portero

Pierre Kalulu

defensa

Federico Gatti

defensa

Lloyd Kelly

defensa

Andrea Cambiaso

centrocampista

Manuel Locatelli

centrocampista

Weston McKennie

centrocampista

João Mário Neto Lopes

Sustituto

Teun Koopmeiners

Delantero

Kenan Yildiz

Delantero

Jonathan David

Delantero

Estadísticas

35,2%

JUV

VIL

64,8%

JUV

JUV

1 Goles 0
2 Remates a puerta 2
2 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
5 Asistencias 4
3 Faltas cometidas 5

