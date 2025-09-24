El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 1 X24/09 · Árbitro: Sascha Stegemann

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

0

-

0

Nott'm Forest

Escudo Nottingham Forest

Min. 10

[ALTERNATIVE TEXT]

BET

[ALTERNATIVE TEXT]

NFO

Tarjeta amarilla Min 1'

Morgan Gibbs-White ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 1

Directo | Betis - Nottingham Forest

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:44

Icono9'

Remate parado. Callum Hudson-Odoi (Nottingham Forest) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono7'

Elliot Anderson (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono7'

Falta de Giovani Lo Celso (Real Betis).

Icono6'

Falta de Cédric Bakambu (Real Betis).

Icono6'

Matz Sels (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono6'

Falta de Abde Ezzalzouli (Real Betis).

Icono6'

Neco Williams (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Neco Williams (Nottingham Forest) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Junior Firpo (Real Betis).

Icono2'

Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono2'

Falta de Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest).

Icono2'

Junior Firpo (Real Betis) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono1'

Falta de Oleksandr Zinchenko (Nottingham Forest).

Icono1'

Antony (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Pau López

portero

Ángel Ortiz

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Valentín Gómez

defensa

Junior Firpo

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Sofyan Amrabat

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Giovani Lo Celso

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cédric Bakambu

Delantero

Ange Postecoglou

4-1-4-1

Alineación

Matz Sels

portero

Neco Williams

defensa

Nikola Milenkovic

defensa

Felipe Rodrigues da Silva

defensa

Oleksandr Zinchenko

defensa

Ibrahim Sangaré

centrocampista

Morgan Gibbs-White

centrocampista

Douglas Luiz Soares de Paulo

centrocampista

Elliot Anderson

centrocampista

Callum Hudson-Odoi

centrocampista

Igor Jesus Maciel da Cruz

Delantero

Estadísticas

37,5%

NFO

BET

62,5%

NFO

NFO

0 Goles 0
0 Remates a puerta 1
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 1
4 Faltas cometidas 2

