Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 5 J27/11 · Árbitro: Nenad Minakovic

Escudo Real Betis Balompié

Real Betis

21:00h.

FC Utrecht

Escudo FC Utrecht
BET

UTR

Jornada 5

Directo | Betis - Utrecht

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 27 de noviembre 2025, 20:42

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Manuel Pellegrini

4-2-3-1

Alineación

Álvaro Valles

portero

Ángel Ortiz

defensa

Diego Llorente

defensa

Natan Bernardo de Souza

defensa

Ricardo Rodríguez

defensa

Sergi Altimira

centrocampista

Sofyan Amrabat

centrocampista

Antony Matheus dos Santos

centrocampista

Francisco Román Alarcón Suárez

centrocampista

Abde Ezzalzouli

centrocampista

Cucho Hernández

Delantero

Ron Jans

4-3-3

Alineación

Michael Brouwer

portero

Siebe Horemans

defensa

Mike van der Hoorn

defensa

Nick Viergever

defensa

Souffian El Karouani

defensa

Can Bozdogan

centrocampista

Alonzo Engwanda

centrocampista

Dani de Wit

centrocampista

Miguel Rodríguez

Delantero

Sébastien Haller

Delantero

Yoann Cathline

Delantero

Estadísticas

0%

UTR

BET

0%

UTR

UTR

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Directo | Betis - Utrecht

Directo | Betis - Utrecht