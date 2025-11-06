El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 4 J06/11 · Árbitro: Anastasios Papapetrou

Escudo GNK Dinamo Zagreb

D. Zagreb

18:45h.

0

-

2

Celta

Escudo Real Club Celta de Vigo

Min. 36

  • Pablo Durán (2')

  • Sergi Domínguez (27')

[ALTERNATIVE TEXT]

DIN

[ALTERNATIVE TEXT]

CEL

Gol! Min 2'

Gol de Pablo Durán

Gol! Min 27'

Gol de Sergi Domínguez

Jornada 4

En directo | Dinamo de Zagreb - Celta

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:49

Icono36'

Remate fallado por Miha Zajc (Dinamo Zagreb) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono33'

Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono33'

Falta de Javi Rodríguez (Celta de Vigo).

Icono32'

Sergi Domínguez (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono32'

Falta de Pablo Durán (Celta de Vigo).

Icono32'

Falta de Miguel Román (Celta de Vigo).

Icono32'

Kévin Théophile-Catherine (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono29'

Remate rechazado de Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono28'

Gol en propia puerta de Sergi Domínguez, Dinamo Zagreb. Dinamo Zagreb 0, Celta de Vigo 2.

Icono27'

Remate parado junto al lado derecho de la portería. Iago Aspas (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Bryan Zaragoza.

Icono25'

Fuera de juego, Dinamo Zagreb. Mateo Lisica intentó un pase en profundidad pero Dejan Ljubicic estaba en posición de fuera de juego.

Icono23'

Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Scott McKenna.

Icono22'

Remate rechazado de Miha Zajc (Dinamo Zagreb) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono21'

Fuera de juego, Dinamo Zagreb. Bruno Goda intentó un pase en profundidad pero Arbër Hoxha estaba en posición de fuera de juego.

Icono17'

Corner,Dinamo Zagreb. Corner cometido por Javi Rodríguez.

Icono15'

Falta de Carl Starfelt (Celta de Vigo).

Icono15'

Sandro Kulenovic (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono15'

Remate fallado por Bryan Zaragoza (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Miguel Román.

Icono14'

Remate parado por bajo a la izquierda. Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Sergi Domínguez.

Icono5'

Remate fallado por Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono3'

¡Gooooool! Dinamo Zagreb 0, Celta de Vigo 1. Pablo Durán (Celta de Vigo) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono3'

Falta de Jones El Abdellaoui (Celta de Vigo).

Icono3'

Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Corner,Celta de Vigo. Corner cometido por Josip Misic.

Icono1'

Fuera de juego, Celta de Vigo. Pablo Durán intentó un pase en profundidad pero Jones El Abdellaoui estaba en posición de fuera de juego.

Icono1'

Fran Beltrán (Celta de Vigo) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Falta de Miha Zajc (Dinamo Zagreb).

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Mario Kovacevic

4-3-3

Alineación

Ivan Nevistic

portero

Kévin Théophile-Catherine

defensa

Sergi Domínguez

defensa

Scott McKenna

defensa

Bruno Goda

defensa

Dejan Ljubicic

centrocampista

Josip Misic

centrocampista

Miha Zajc

centrocampista

Mateo Lisica

Delantero

Sandro Kulenovic

Delantero

Arbër Hoxha

Delantero

Claudio Giráldez

4-3-3

Alineación

Iván Villar

portero

Javi Rodríguez

defensa

Carl Starfelt

defensa

Carlos Domínguez

defensa

Mihailo Ristic

defensa

Iago Aspas

centrocampista

Fran Beltrán

centrocampista

Miguel Román

centrocampista

Jones El Abdellaoui

Delantero

Pablo Durán

Delantero

Bryan Zaragoza

Delantero

Estadísticas

63,7%

CEL

DIN

36,3%

CEL

CEL

0 Goles 2
1 Remates a puerta 2
1 Remates fuera 2
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 5
1 Faltas cometidas 5

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio En directo | Dinamo de Zagreb - Celta

En directo | Dinamo de Zagreb - Celta