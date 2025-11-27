El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Liga Europa Ronda eliminatoria. Jornada 5 J27/11 · Árbitro: Balazs Berke

Escudo PFK Ludogorets 1945 Razgrad

Ludogorets

18:45h.

Celta

Escudo Real Club Celta de Vigo
[ALTERNATIVE TEXT]

LUD

[ALTERNATIVE TEXT]

CEL

Jornada 5

Directo | Ludogorets - Celta

Minuto a minuto

Colpisa

Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:23

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

4-3-3

Alineación

Hendrik Bonmann

portero

Francisco Javier Hidalgo Gómez

defensa

Olivier Verdon

defensa

Dinis da Costa Lima Almeida

defensa

Anton Nedyalkov

defensa

Deroy d'Encarnação Duarte

centrocampista

Pedro Henrique Naressi Machado

centrocampista

Ivan Yordanov

centrocampista

Caio Vidal Rocha

Delantero

Petar Stanic

Delantero

Aguibou Camara

Delantero

Claudio Giráldez

3-4-3

Alineación

Iván Villar

portero

Manu Fernández

defensa

Yoel Lago

defensa

Mihailo Ristic

defensa

Óscar Mingueza

centrocampista

Damián Rodríguez

centrocampista

Moriba Kourouma Kourouma

centrocampista

Ángel Arcos

centrocampista

Ferran Jutglà

Delantero

Borja Iglesias

Delantero

Jones El Abdellaoui

Delantero

Estadísticas

0%

CEL

LUD

0%

CEL

CEL

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Directo | Ludogorets - Celta

Directo | Ludogorets - Celta