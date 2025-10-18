Directo | Atlético - Osasuna

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 9 S18/10 · Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea
Atlético
21:00h.
0
-
0
Osasuna
Min. 0
ATM
OSA
Colpisa
Sábado, 18 de octubre 2025, 20:45
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
José María Giménez
defensa
Robin Le Normand
defensa
Dávid Hancko
defensa
Álex Baena
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Nico González
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Julián Alvarez
Delantero
Alessio Lisci
3-5-2
Sergio Herrera
portero
Enzo Boyomo
defensa
Alejandro Catena
defensa
Jorge Herrando
defensa
Valentin Rosier
centrocampista
Jon Moncayola
centrocampista
Lucas Torró
centrocampista
Rubén García
centrocampista
Abel Bretones
centrocampista
Ante Budimir
Delantero
Víctor Muñoz
Delantero
0%
ATM
0%
OSA
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia