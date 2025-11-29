Directo | Atlético - Oviedo

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 14 S29/11 · Árbitro: Víctor García Acosta
Atlético
21:00h.
0
-
0
Real Oviedo
Min. 7
ATM
OVI
Colpisa
Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:50
6'
Falta de Santiago Colombatto (Real Oviedo).
6'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
6'
Se reanuda el partido.
6'
El juego está detenido (Real Oviedo).
4'
Nacho Vidal (Real Oviedo) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
3'
Falta de Leander Dendoncker (Real Oviedo).
3'
Marc Pubill (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Falta de Alexander Sørloth (Atlético de Madrid).
2'
David Costas (Real Oviedo) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Diego Simeone
5-3-2
Jan Oblak
portero
Nahuel Molina
defensa
Marc Pubill
defensa
Clément Lenglet
defensa
Dávid Hancko
defensa
Nico González
defensa
Conor Gallagher
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Álex Baena
centrocampista
Antoine Griezmann
Delantero
Alexander Sørloth
Delantero
Luis Carrión
4-1-3-2
Aarón Escandell
portero
Nacho Vidal
defensa
David Costas
defensa
David Mota Veiga Teixeira do Carmo
defensa
Rahim Alhassane
defensa
Leander Dendoncker
centrocampista
Santiago Colombatto
centrocampista
Santi Cazorla
centrocampista
Haissem Hassan
centrocampista
Federico Viñas
Delantero
Salomón Rondón
Delantero
42%
ATM
58%
OVI
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|2
|Faltas cometidas
|1
|
