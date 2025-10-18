Directo | Barcelona - Girona

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 9 S18/10 · Árbitro: Jesús Gil Manzano
FC Barcelona
16:15h.
0
-
0
Girona
Min. 5
BAR
GIR
Colpisa
Sábado, 18 de octubre 2025, 16:00
5'
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pau Cubarsí.
3'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
3'
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
3'
Falta de Bryan Gil (Girona).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-3-3
Wojciech Szczesny
portero
Jules Koundé
defensa
Eric García
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Alejandro Balde
defensa
Pedro González López
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Marc Casadó
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Toni Fernández
Delantero
Marcus Rashford
Delantero
Míchel Sánchez
4-4-2
Paulo Gazzaniga
portero
Hugo Rincón
defensa
Vitor de Oliveira Nunes dos Reis
defensa
Daley Blind
defensa
Álex Moreno
defensa
Bryan Gil
centrocampista
Arnau Martínez
centrocampista
Axel Witsel
centrocampista
Joel Roca
centrocampista
Cristian Portugués Manzanera
Delantero
Vladyslav Vanat
Delantero
74,5%
BAR
25,5%
GIR
|0
|Goles
|0
|1
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|1
