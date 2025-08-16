Directo | Con nueve el Mallorca por expulsión de Morlanes y Muriqi

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 1 S16/08 · Árbitro: José Luis Munuera Montero
Mallorca
19:30h.
0
-
2
FC Barcelona
Min. 41
Raphinha (6')
F. Torres (22')
MLL
BAR
Tarjeta amarilla Min 8'
Mateu Morey ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 23'
M. Morlanes ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 32'
M. Morlanes ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 35'
Muriqi ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 38'
Muriqi ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Gol! Min 6'
Gol de Raphinha
Gol! Min 22'
Gol de F. Torres
Colpisa
Sábado, 16 de agosto 2025, 19:06
40'
Fuera de juego, Barcelona. Frenkie de Jong intentó un pase en profundidad pero Lamine Yamal estaba en posición de fuera de juego.
39'
Vedat Muriqi (Mallorca) ha visto tarjeta roja.
38'
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Vedat Muriqi (Mallorca).
38'
Se reanuda el partido.
37'
El juego está detenido debido a una lesión Joan García (Barcelona).
36'
Vedat Muriqi (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
36'
Joan García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
36'
Falta de Vedat Muriqi (Mallorca).
35'
Remate fallado por Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área de libre directo.
33'
Manu Morlanes (Mallorca) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.
33'
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
33'
Falta de Manu Morlanes (Mallorca).
32'
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
32'
Falta de Vedat Muriqi (Mallorca).
31'
Se reanuda el partido.
29'
El juego está detenido (Barcelona).
28'
Falta de Fermín López (Barcelona).
28'
Manu Morlanes (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
26'
Fuera de juego, Mallorca. Mateu Morey intentó un pase en profundidad pero Vedat Muriqi estaba en posición de fuera de juego.
24'
Manu Morlanes (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla.
24'
Se reanuda el partido.
23'
El juego está detenido debido a una lesión Antonio Raíllo (Mallorca).
23'
¡Gooooool! Mallorca 0, Barcelona 2. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
23'
Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedri.
21'
Remate parado. Vedat Muriqi (Mallorca) remate con la derecha desde el centro del área.
21'
Corner,Mallorca. Corner cometido por Ronald Araujo.
19'
Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
19'
Falta de Johan Mojica (Mallorca).
18'
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
18'
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).
14'
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).
14'
Vedat Muriqi (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
12'
Falta de Pablo Torre (Mallorca).
11'
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).
11'
Pablo Torre (Mallorca) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Mateu Morey (Mallorca) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
9'
Raphinha (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
9'
Falta de Mateu Morey (Mallorca).
7'
¡Gooooool! Mallorca 0, Barcelona 1. Raphinha (Barcelona) remate de cabeza desde muy cerca.
6'
Fuera de juego, Mallorca. Pablo Torre intentó un pase en profundidad pero Johan Mojica estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Jagoba Arrasate
4-2-3-1
Leo Román
portero
Mateu Morey
defensa
Martin Valjent
defensa
Antonio Raíllo
defensa
Johan Mojica
defensa
Manu Morlanes
centrocampista
Antonio Sánchez
centrocampista
Takuma Asano
centrocampista
Pablo Torre
centrocampista
Sergi Darder
centrocampista
Vedat Muriqi
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Eric García
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Alejandro Balde
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Raphael Dias Belloli
centrocampista
Ferran Torres
Delantero
32,5%
MLL
67,5%
BAR
|0
|Goles
|2
|1
|Remates a puerta
|2
|0
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|1
|Asistencias
|2
|6
|Faltas cometidas
|4
|
