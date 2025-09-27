Puerto de Vega, un pueblo entero detrás de un sueño

Samuel Osorio Sábado, 27 de septiembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Al hablar de gestas en el fútbol modesto, pocas historias pueden competir con la que está escribiendo el Puerto de Vega. El conjunto del concejo de Navia, que hace apenas siete años militaba en la antigua Segunda Regional, escalón más bajo del fútbol asturiano, se encuentra hoy a las puertas de un sueño: disputar la Copa del Rey. Este sábado, a las 17.15 horas, se vivirá un día para el recuerdo cuando los de Javi Prendes reciban al CD Alberite riojano en la ronda previa del torneo copero.

El camino de los naviegos hasta aquí ya es digno de aplauso. Recién ascendidos el pasado curso, no solo lograron la permanencia en Primera RFFPA, sino que se proclamaron campeones de la novedosa Copa Asturfutbol, superando al Astur con tantos de Davo Álvarez y Borja Rodríguez. Precisamente Borja, autor del gol decisivo, es el mejor ejemplo de lo que significa esta cita para el pueblo. Nacido en Puerto de Vega, lo lleva en la sangre: «Imagínate. Empezar a jugar al fútbol con tres años, ya en el club, yendo los domingos a El Campón a ver al Regional, jugando cuando se iban a vestuarios… Llegar al primer equipo siendo juvenil y conseguir esto, la verdad que no me lo esperaba. Estaba muy nervioso, pero sabía que ese tenía que ser mi momento y así fue», explica el delantero.

El rival, eso sí, no pondrá las cosas fáciles. El CD Alberite, que la pasada campaña terminó quinto en la Preferente riojana, accedió a esta ronda por ser el mejor equipo no ascendido a Tercera. Esta temporada ha arrancado como un tiro: dos victorias en dos partidos, ambas por 4-1, que lo colocan líder. La eliminatoria, además, será a doble partido, algo inédito respecto a los últimos años. Tras el duelo en Asturias, la vuelta se disputará el sábado 4 a las 16.45 horas en tierras riojanas.

El Puerto de Vega llega con confianza. En liga suma cuatro puntos, con un meritorio triunfo en Valdesoto y un empate en casa ante el Europa de Nava. Pero más allá de los resultados, la cita tiene un componente emocional que supera cualquier estadística. «Hay un poco de los dos, pero creo que un poco más de ilusión», reconoce Borja a la hora de preguntarle si pesan más los nervios o la motivación. «Para algunos es el partido más importante de nuestras vidas, y el más importante del club sin ninguna duda, de momento. Llevamos toda la semana con ganas de que llegue el partido, para poder demostrar que no estamos aquí por suerte. Aunque también hay nervios por si las cosas no salen bien, porque sabemos que va a ser un partido difícil y que el rival está ahí por algo, pero hay que salir a darlo todo», añade.

Ese espíritu combativo ha acompañado al equipo durante toda la competición. Nadie en el vestuario se imaginaba llegar tan lejos: «La verdad que no», admite el propio Borja.

«Todos los partidos los ganamos sufriendo. No sé si sería el destino, pero algo hizo que llegáramos a esta eliminatoria, y estoy seguro al 100% de que vamos a dejarnos la piel sobre el campo para seguir haciendo grande a este equipo. Se lo merece como ningún otro club, trabajan día a día para que no nos falte de nada. Y también la afición, que es la mejor de nuestra categoría sin ningún tipo de duda», expone.

El premio en juego explica tanta emoción. De superar esta doble eliminatoria, el Puerto de Vega recibiría en la siguiente ronda a un equipo de Primera División, en el que sería el partido más importante de su historia. El Campón, eso sí, no cumpliría los requisitos para acoger un encuentro de tal magnitud y el club tendría que desplazarse a El Pardo, en la capital del concejo, un escenario que con los ajustes necesarios podría albergar un duelo de ese calibre.

Hasta ahora, solo Atlético Lugones y Astur han conseguido cruzar esta puerta en las dos últimas campañas, y la ilusión en Navia es que no haya dos sin tres. El sábado, cuando el balón eche a rodar, un pueblo entero estará detrás de sus jugadores, conscientes de que, pase lo que pase, el Puerto de Vega ya ha escrito una de las páginas más brillantes de su libro de andanzas.