El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 8 M14/10 · Árbitro: Willy Delajod

Escudo Spain

España

20:45h.

0

-

0

Bulgaria

Escudo Bulgaria

Min. 24

[ALTERNATIVE TEXT]

ESP

[ALTERNATIVE TEXT]

BGR

Mundial | Clasificación

Directo | El travesaño impide que Pedri adelante a España

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 14 de octubre 2025, 20:14

19'

Pedri (España) remata poste, remate con la derecha desde el centro del área.

Icono18'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Samu Aghehowa (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pedri.

Icono17'

Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono17'

Remate rechazado de Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono17'

Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pedri.

Icono14'

Fuera de juego, España. Pedri intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.

Icono14'

Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alejandro Grimaldo.

Icono11'

Remate rechazado de Samu Aghehowa (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mikel Merino.

Icono10'

Pedri (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono10'

Falta de Ilia Gruev (Bulgaria).

Icono9'

Remate parado. Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono8'

Remate fallado por Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde fuera del área tras un saque de esquina.

Icono8'

Corner,España. Corner cometido por Martin Georgiev.

Icono7'

Corner,España. Corner cometido por Petko Hristov.

Icono5'

Falta de Dimitar Velkovski (Bulgaria).

Icono5'

Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono2'

Fuera de juego, España. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Alejandro Grimaldo estaba en posición de fuera de juego.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Luis de la Fuente

4-3-3

Alineación

Unai Simón

portero

Pedro Porro

defensa

Robin Le Normand

defensa

Aymeric Laporte

defensa

Alejandro Grimaldo

defensa

Mikel Merino

centrocampista

Martín Zubimendi

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Mikel Oyarzabal

Delantero

Samu Aghehowa

Delantero

Álex Baena

Delantero

4-3-3

Alineación

Svetoslav Vutsov

portero

Martin Georgiev

defensa

Petko Hristov

defensa

Atanas Chernev

defensa

Dimitar Velkovski

defensa

Stanislav Shopov

centrocampista

Ilia Gruev

centrocampista

Filip Krastev

centrocampista

Martin Minchev

Delantero

Kiril Despodov

Delantero

Radoslav Kirilov

Delantero

Estadísticas

87%

BGR

ESP

13%

BGR

BGR

0 Goles 0
2 Remates a puerta 0
2 Remates fuera 0
1 Remates al palo 0
7 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 2

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Directo | El travesaño impide que Pedri adelante a España

Directo | El travesaño impide que Pedri adelante a España