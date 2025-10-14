Directo | El travesaño impide que Pedri adelante a España

Secciones
Clasificación Mundial Fase de grupos. Jornada 8 M14/10 · Árbitro: Willy Delajod
España
20:45h.
0
-
0
Bulgaria
Min. 24
ESP
BGR
Colpisa
Martes, 14 de octubre 2025, 20:14
19'
Pedri (España) remata poste, remate con la derecha desde el centro del área.
18'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Samu Aghehowa (España) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Pedri.
17'
Remate rechazado de Mikel Merino (España) remate con la derecha desde el centro del área.
17'
Remate rechazado de Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde fuera del área.
17'
Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Pedri.
14'
Fuera de juego, España. Pedri intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
14'
Remate rechazado de Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Alejandro Grimaldo.
11'
Remate rechazado de Samu Aghehowa (España) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Mikel Merino.
10'
Pedri (España) ha recibido una falta en la zona defensiva.
10'
Falta de Ilia Gruev (Bulgaria).
9'
Remate parado. Álex Baena (España) remate con la derecha desde fuera del área.
8'
Remate fallado por Martín Zubimendi (España) remate con la derecha desde fuera del área tras un saque de esquina.
8'
Corner,España. Corner cometido por Martin Georgiev.
7'
Corner,España. Corner cometido por Petko Hristov.
5'
Falta de Dimitar Velkovski (Bulgaria).
5'
Mikel Merino (España) ha recibido una falta en la banda derecha.
2'
Fuera de juego, España. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Alejandro Grimaldo estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Luis de la Fuente
4-3-3
Unai Simón
portero
Pedro Porro
defensa
Robin Le Normand
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Alejandro Grimaldo
defensa
Mikel Merino
centrocampista
Martín Zubimendi
centrocampista
Pedro González López
centrocampista
Mikel Oyarzabal
Delantero
Samu Aghehowa
Delantero
Álex Baena
Delantero
4-3-3
Svetoslav Vutsov
portero
Martin Georgiev
defensa
Petko Hristov
defensa
Atanas Chernev
defensa
Dimitar Velkovski
defensa
Stanislav Shopov
centrocampista
Ilia Gruev
centrocampista
Filip Krastev
centrocampista
Martin Minchev
Delantero
Kiril Despodov
Delantero
Radoslav Kirilov
Delantero
87%
ESP
13%
BGR
|0
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|0
|2
|Remates fuera
|0
|1
|Remates al palo
|0
|7
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|2
|
