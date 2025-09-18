Anatomía del fenómeno Duplantis: así ha pulverizado todos los récords de salto con pértiga

Después de que el griego Karalis fallara en su último intento sobre seis metros y veinte centímetros, Armand Duplantis ya era campeón del mundo al aire libre por tercera vez consecutiva. Fue entonces cuando pidió que situaran el listón a 6,30 metros del suelo, un centímetro por encima de su mejor salto, realizado un mes antes en Budapest. En los dos primeros intentos rozó levemente el listón, primero con las piernas y luego con el pecho, y éste cayó sobre la colchoneta. Aún le quedaba un intento más. Discute posibles ajustes con su padre y entrenador y decide que no quiere cambios, que es la pértiga y la distancia correcta. Es solo cuestión de milímetros. Su siguiente salto supuso un antes y un después en la historia del salto con pértiga, una gesta que ha cambiado la historia de esta especialidad.

Este es el análisis que el vizcaíno Montxu Miranda, plusmarquista nacional de la especialidad (5,81 m en el año 2000) del salto que va a llevar al sueco a elevar de nuevo el listón de lo imposible.

DIRECTO A LA ESTRATOSFERA



Duplantis bate su récord mundial por 14º vez y se convierte en el primer ser humano en alcanzar la barrera de los 6,30m 🔥🔥🔥



Armand Duplantis (SUECIA) 6,30 m Pértiga de fibra de vidrio y carbono, más flexible y reactiva. MARCA: UCS SPIRIT Duplantis coloca el tapón en la pértiga elegida. Usa magnesio en roca a diferencia de otros saltadores que utilizan magnesio líquido o resina. Las pértigas miden entre 5 y 5,20 metros de longitud y no han variado mucho en los últimos años. 1 LA ELECCIÓN DE LA PÉRTIGA Elige una pértiga que no ha utilizado para ninguno de los saltos anteriores. Es más rígida que las que ha usado para pasar las anteriores alturas. Este tipo de pértigas son más difíciles de doblar y el riesgo de no llegar al listón es mayor. El sueco utiliza un agarre estándar, con las manos un poco más separadas que otros saltadores. El más rápido El año pasado se enfrentó en una carrera de 100 metros al plusmarquista mundial de 400 vallas Karsten Warholm, al que venció con una gran marca de 10.37 segundos. Velocidad horizontal 37,82 km/h 2 LA CARRERA DE APROXIMACIÓN El salto final depende de la velocidad con la que llegue al cajetín. Todos los pertiguistas de élite tienen una técnica depurada, pero el sueco es más rápido que sus rivales y ahí radica su principal ventaja. Duplantis da 20 pasos en su aproximación Lo más frecuente es dar entre 18 y 20 pasos de aproximación hasta la batida, aunque alguno da 16. 3 LA PRESENTACIÓN DE LA PÉRTIGA Los tres últimos apoyos se realizan con la pértiga a la altura de la cadera antes de la clavada/batida. Se usan para encajar la punta de la pértiga en el cajetín. 20º Tiene mucha fuerza en relación a su peso (fuerza relativa) Eso le permite usar pértigas más rígidas que catapultan más 4 CLAVADA/BATIDA Su envergadura le permite elevar más la pértiga y así saltar más cerca del listón. Velocidad vertical 21,15 km/h El reglamento permite situar el listón hasta 80 centímetros más allá del cajetín. Lo normal es situarlo entre 50 y 80 cm. El dominador de la especialidad

El récord de Bubka, el primero capaz de franquear la barrera de los seis metros, permaneció sin ser batido durante 20 años, hasta que Renaud Lavillenie lo superó en 2014. Poco duraría la plusmarca del francés. 'Mondo' Duplantis elevó el listón en 2020 hasta los 6,17 metros y desde entonces solo el sueco ha superado las marcas que él ha ido fijando año a año.

Como hijo de un pertiguista estadounidense y una heptatleta sueca el atletismo forma parte de su vida desde niño, cuando ya saltaba. Empezó a practicar atletismo de forma reglada los seis años, pero ya antes saltaba con pértigas en casa. En 2015 ya fue campeón mundial juvenil, con lo que acumula ya una década de experiencia competitiva al máximo nivel, algo básico para una disciplina tan técnica como la pértiga.

La pregunta que queda en el aire, muy arriba, es cuánto margen tiene aún en una plusmarca que administra con un ritmo controlado, y que parece poder elevar cada vez que quiere.