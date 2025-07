Asturias impulsa a España en el surf europeo

Alberto Santos Avilés Martes, 29 de julio 2025, 18:35 Comenta Compartir

España domina el surf europeo y parte de ese éxito tiene acento asturiano gracias a una entrenadora, Yumey González, responsable del longboard en la Selección Española, modalidad que contribuyó al título absoluto con un oro del gijonés Nicolás García y una plata de Julieta Rodríguez-Villamil. Tras España, completaron el podio del EuroSurf 2025 disputado en Santa Cruz la selección anfitriona, Portugal, seguida de Irlanda.

La representación española firmó una actuación brillante en este campeonato con un papel destacado en todas las categorías, tanto en surf de tabla corta como en el longboard. Todos los deportistas españoles que participaron en la prueba –Luis Díaz, Rubén Vitoria, Dylan Donegan, Ariane Ochoa, Lucía Machado, Sol Borelli, Nicolás García y Julieta Rodríguez-Villamil– contribuyeron a este éxito colmado con una medalla de oro en la puntuación final.

Cabe destacar en ese logro la modalidad de longboard, de la que es responsable técnica la avilesina Yumey González. La entrenadora, de 33 años, formaba parte de un cuerpo técnico de cinco personas –junto a Ricardo Bilbao, Luis Pérez, José Ruiz y Luis Morales– y pudo vibrar como el resto de la delegación nacional con el título inédito para nuestro país de campeón de Europa de longboard masculino de otro asturiano, el gijonés Nicolás García.

«Nicolás ha demostrado un altísimo nivel técnico, combinando elegancia, control y fluidez en cada ola»

«Con una actuación sobresaliente en la gran final, Nico ha demostrado un altísimo nivel técnico, combinando elegancia, control y fluidez en cada ola. Su estrategia y lectura de la mar han sido claves para imponerse en una manga muy reñida, donde ha sabido mantener la calma y ejecutar su mejor surfing en el momento decisivo», destaca la propia Federación Española de Surfing.

Pero Yumey González no sólo puede presumir de ese éxito, porque otra pupila suya, Julieta Rodríguez-Villamil, lograba también un brillante subcampeonato de Europa en la categoría de longboard femenino en el Eurosurf 2025, firmando una de sus mejores actuaciones internacionales con el equipo nacional.

En cuanto al resto de actuaciones individuales en esta prueba de carácter internacional en aguas portuguesas, Ariane Ochoa se proclamaba subcampeona de Europa en surf femenino y Luis Díaz finalizaba su participación con un tercer puesto de Europa en surf masculino.

Este título europeo representa un importante reconocimiento para el longboard español. Su triunfo se suma al buen papel protagonizado por la Selección Española en Santa Cruz,«dentro de un proyecto deportivo que combina experiencia y talento joven», como se destaca desde el organismo federativo sobre un éxito que en algunas modalidades no tiene precedentes en este deporte a nivel nacional.

Yumey González Rodríguez es profesora de Educación Física, actividad que desarrolló en el último año en la Escuela del Deporte de Asturias con sede en Avilés y en el Instituto de Educación Secundaria Carreño Miranda. Además, compatibiliza su profesión con su condición de entrenadora de surf tanto en la Federación Española como en la territorial.

Antes de formar parte del cuerpo técnico de ambas federaciones, esta avilesina fue deportista de alto rendimiento y participó en varios campeonatos europeos y mundiales de surf. «Te llega un momento en el que tienes que decidir entre trabajo y deporte porque no nos ganamos la vida con el surf, así que me dediqué a la enseñanza», explica. «La Federación Asturiana me ofreció el verano pasado formar parte del cuerpo técnico en el Campeonato por Autonomías que ganamos tanto en la modalidad de surf como en la de longboard. A partir de ahí, el verano pasado hubo un cambio en la dirección deportiva de la Federación Española y me ofrecieron llevar el longboard», recuerda Yumey González.

Seleccionadora nacional

Su trabajo como entrenadora del organismo federativo nacional consiste en «acudir a todas las competiciones a nivel nacional e incluso les acompaño a las internaciones y, según sus resultados y momento de forma son llamados para la preselección. Con lo que veo allí y he ido viendo en los campeonatos, decido quiénes son los que están en mejores condiciones para representar a España en las competiciones». afirma.

El longboard es una modalidad deportiva dentro del surf que cada vez tiene más reconocimiento, no sólo a nivel de practicantes, sino también de aficionados, y que exige un tipo de habilidades y maniobras distintas en las pruebas de alto nivel. Las tablas tienen que medir como mínimo 275 centímetros, lo que obliga a «aprovechar toda la tabla con fluidez y estilo, y tener control hasta colocar los dos pies en la punta». «Es más visual que el surf tradicional y de técnica los dos tienen su dificultad. El longboard es más calmado, mientras el surf es más agresivo de potencia y velocidad», explica la entrenadora avilesina de la Selección Española.

