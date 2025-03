El Bádminton Astures, de celebración: «El ascenso sirve para que los niños vean a dónde pueden llegar»

José Luis González Gijón Martes, 25 de marzo 2025, 09:14 Comenta Compartir

David Gómez Casanovas siempre ha sido aficionado al deporte. En 1987, cuando su hermano, Salvador, era conserje en los bajos de El Molinón, cogió de su mano y por primera vez una raqueta de bádminton. Desde entonces, este deporte le enganchó. Por motivos laborales tuvo que irse fuera de Asturias, pero regresó a Gijón en 2006. Junto con dos amigos quería retomar esta actividad, así que decidieron montar un club sin otra aspiración que la de jugar. Hoy, esa aventura que se llama Astures Bádminton se ha ganado el derecho a participar la próxima temporada en la División de Honor, un club reservado a las diez mejores escuadras del país y en la que habrá dos nombres asturianos, el suyo y el del Bádminton Oviedo. «Queremos que esto sea un espejo para que los niños que vienen desde abajo vean a dónde se puede llegar», explica desde Canarias, donde vive por motivos laborales ligados a este deporte.

La aventura que echó a andar hace 18 años tiene mucho que ver con la base. Cuando pusieron en marcha su club pronto les llegaron peticiones de colegios para formar a jóvenes en horas extraescolares.

«Llegamos a tener casi 400 personas en 22 localidades asturianas». Con esa base y mucho trabajo fueron conformando equipos y saltando de categoría en categoría hasta que el pasado fin de semana se confirmó que la próxima temporada estarán compitiendo en la élite española.

«Ha sido una cosa progresiva. Empezamos con los torneos escolares, luego pasamos a federados, que fueron subiendo de nivel hasta entrar en competiciones nacionales. Vas formando y es como una rueda», explica el presidente del club, que es también la cabeza visible de la Federación Asturiana y el vicepresidente de la nacional.

La plantilla con la que han conseguido llegar a lo más alto no está formada solo por canteranos. Cerca de la mitad de los dieciocho jugadores inscritos en el equipo sénior son deportistas de fuera de la región. En su caso, poco tienen que ver las incorporaciones de fuera con las que se realizan en otros deportes. «Los fichajes han venido sin cobrar, les gusta el proyecto». Porque el talento que atraen de fuera no vive en la región, solo pasa temporadas en Asturias y no juega en exclusiva para ellos. «En individuales tenemos chicos que juegan competiciones en Inglaterra y otros países europeos».

Sin contar con ellos sería muy complicado llegar a la División de Honor, a pesar de que cuentan con el Centro de Tecnificación Deportiva ubicado en Oviedo, donde se pule el talento asturiano. «El poco dinero que tenemos nos lo gastamos en que estén a gusto. No escatimamos con las comidas o los hoteles».

Con esta filosofía que aúna cantera y talento foráneo han conseguido llegar a la División de Honor, donde esperan mantenerse.

Conservar el bloque

Para ello habrá que conservar también a buena parte del bloque con el que cuentan en la actualidad, aunque son conscientes de que el próximo año tendrán que enfrentarse con nombres del más alto nivel. «Hablamos de jugadores que van a mundiales y olimpiadas».

En todo este trayecto ha estado muy presente José Manuel Suárez. Este profesor de francés del IES de Llanera lleva jugando en el club desde 2011. Tres años más tarde consiguió junto a sus compañeros el ascenso a categoría nacional. Hoy es el entrenador del equipo, aunque sigue teniendo posibilidades de disputar algún partido. «La palabra equipo es la que mejor nos define», explica el técnico, que tiene entre sus objetivos «ayudar a los jóvenes a aumentar su rendimiento durante los partidos».

Con el ascenso ya conseguido, que no formaba parte de los objetivos a principio de temporada, el club afrontará en Huesca la última jornada de competición, que les podría dar el título de campeones. José Manuel Suárez no oculta que le gustaría poder jugar algún encuentro, la guinda a un pastel que no esperaban poder disfrutar.

Temas

Bádminton

Comenta Reporta un error