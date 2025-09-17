Corvera golpea fuerte en el circuito nacional de jiu jitsu

Alberto Santos Avilés Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:10 Comenta Compartir

Un corverano, Óliver Gómez Balladares, se abre paso con fuerza en el circuito español de jiu jitsu. Su progresión le ha llevado a cosechar unos magníficos resultados en la prueba celebrada en Galicia el pasado fin de semana. El joven deportista de 16 años, nacido en Avilés y de padres uruguayos, completó un pleno de victorias en todas las pruebas en las que participó en la competición celebrada en La Coruña, donde llegó a cosechar cuatro medallas de oro, algunas en pruebas en las que se enfrentó a rivales de mayor edad.

Óliver Gómez ganó en la Galicia BJJ Cup todas las peleas y se colgó al cuello la medalla de oro en Gi, pelea con kimono, resultado que repitió en Nogi, lucha sin kimono. Pero su gesta en esta cita del circuito español, que visita varias localidades españolas durante todo el año, no se quedó ahí, porque el corverano duplicó esas dos medallas de oro en categorías absolutas, en las que tuvo que sacar a relucir su mejor repertorio ante luchadores de todos los pesos. Ahí volvió a imponerse en Gi y Nogi para colgarse finalmente los cuatro metales al cuello y finalizar un fin de semana redondo.

Fueron un total de ocho peleas en las que el joven deportista finalizó siete, ya que la restante la ganó porque su contrincante se lesionó durante una de las pruebas en la cita gallega. Cabe destacar que en las modalidades absolutas a Óliver Gómez le tocó jugarse el avance en la competición hasta conseguir las medallas de oro ante rivales de más de 80 kilos de peso, cuando el corverano marca 67 kilos en la balanza, además de contar con tan solo 16 años de edad.

La exhibición del corverano este último fin de semana es una prueba de su evolución en la práctica del jiu jitsu, a la que dedica buena parte de su tiempo y sus esfuerzos para preparar las pruebas en gimnasios de Las Vegas, además de competir con el Narcisio Villaça Team de Gijón. Tras conseguir las cuatro medallas de oro en Galicia, Óliver Gómez aseguró que está «muy contento con estos resultados» y tuvo palabras especiales de agradecimiento «para mis compañeros y a mi sensei, Franco Ayusto». El jiu jitsu, un arte marcial al alza.

Comenta Reporta un error