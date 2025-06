Gonzalo Menéndez, el jinete pequeño que se hace grande

Eduardo Alonso Gijón Miércoles, 11 de junio 2025, 07:02 Comenta Compartir

Este jinete gijonés presume de una vida con los caballos. Tiene su yeguada en Collado, en Siero, donde sus ejemplares viven prácticamente en libertad. «No están estabulados de diario, tan solo en invierno, cuando hay muy mal tiempo. Pero, habitualmente, los tengo libres». Dieciséis, en concreto. «Pero solo tengo ocho compitiendo, el resto son jóvenes o retirados», puntualiza desde el otro lado del teléfono.

Gonzalo Menéndez (Gijón, 1993) es de esos que no se detiene ante nada y que disfruta con los buenos momentos. «¿Desde cuándo monto? Desde los cuatro años», explica ya de regreso de tierras castellanas con la misma sonrisa que le dejó su participación en el CSN 5* Real Sociedad Hípica de Valladolid. Porque, por tres veces, tras aguantar la respiración cada vez que sus yeguas de media tonelada saltaban un obstáculo, cruzó el último obstáculo, rompió el silencio de los centenares de personas presentes en el recinto y se llevó el triunfo.

Siempre ha tenido la mente el mundo de la hípica y eso que se trata de una disciplina exigente, que obliga a uno a estar dedicado al 100%. No hay días de descanso y muy pocos de satisfacciones como los vividos este pasado fin de semana. Porque Gonzalo Menéndez fue protagonista en Valladolid por partida triple: se impuso en el Trofeo Horse 1, de 1.30 metros, hizo lo propio en el Gran Premio Junta de Castilla de León sobre idéntica altura, y subió a lo más alto en el Trofeo Gadis de 1,20 metros. «Estoy súper contento, la experiencia ha sido muy buena. Nunca había tenido caballos preparados para saltar a estos niveles, pero ahora las cosas, poco a poco, están saliendo y estoy creando así una cuadra un poco mejor», explica el jinete, que montó a 'Uthope de la Roque' en las dos primeras pruebas y a 'Letaway de Sorribas' en la tercera.

Fue el segundo concurso 5 estrellas de su currículo –el primero lo afrontó en 2024 en Madrid–. Un pequeño paso más en una carrera que mira hacia delante. Gonzalo siempre intenta apuntar un poco más arriba y seguir evolucionando, seguir creando una cuadra que tenga un buen nivel de caballos. «'Uthope de la Roque' es un caballo de un propietario que lo tenía para su hija, que me lo mandaron porque estaba un poco parado, no quería saltar, y llevo con él un par de meses», explica el jinete sobre el ejemplar que le dio dos victorias. «Y 'Letaway de Sorribas' la compré yo hace dos años para rehabilitarla y para criar con ella en un futuro porque me gustaba desde que la conocí», apunta el gijonés sobre ambos ejemplares, que los encontró en Asturias. «Y tengo una 7 años muy chula, de nombre GR Divina. Empecé yo la carrera con ella el año pasado, que la compré con un propietario de Mallorca», añade.

Gonzalo viene de familia de deportistas, aunque alejada del mundo ecuestre –su padre fue de los primeros monitores de tenis que hubo en Asturias y su hermano en entrenador–, es un currante que no ha hecho mucho ruido, pero que acumula una gran experiencia en pruebas pequeñas con caballos criados por él y que este año ha dado el estirón.

«Siempre pedía un caballo por Reyes y por mi cumpleaños, hasta que lo conseguí», reconoce entre risas. Comenzó en la escuela del Chas y, posteriormente, se fue al Centro Hípico Deva con Beatriz García, 'Betty', regresó al Chas con nueve años, ya en edad infantil, luego dio clases con Álvarez-Contreras y también estuvo montando con Julio Arias. «Siempre fui un poco autodidacta», dice.

Su futuro más inmediato pasa por seguir corriendo nacionales y, además, por participar en pruebas más pequeñas para poner en competición a caballos jóvenes que tiene de varios propietarios. «Y como objetivo principal tengo que ir a correr a Las Mestas».

