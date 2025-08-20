El lanzador tinetense David Fernández se vuelve a superar Mundial Paralímpico. Participará por cuarta vez en la cita trece años después de perder su pierna izquierda tras un accidente de coche

Iván García Gijón Miércoles, 20 de agosto 2025, 18:48 Comenta Compartir

La vida de David Fernández (Tineo, 1986) cambió para siempre el 2 de febrero de 2012. «Me quedé dormido al volante y me estrellé contra un árbol con el coche». Pasó 43 días en coma y más de cinco meses ingresado en el viejo HUCA. El accidente, además, le provocó la amputación de su pierna izquierda. «Te despiertas en la cama sin saber lo que ha pasado y te falta una pierna, tienes costillas rotas, lesiones en brazos, dedos...», rememora.

Trece años después, David cuenta los días para volver a participar en el Mundial Paralímpico. Será su cuarta ocasión. «El accidente me abrió las puertas del deporte profesional», explica. A sus 38 años, el lanzador tinetense es el único asturiano con plaza para la cita paralímpica que se celebra en Nueva Dehli (India) la última semana de septiembre y la primera de octubre. Él, además, participará en dos modalidades: lanzamiento de peso y de disco. «En los tres mundiales anteriores había ido en peso, pero hace unos meses me tuvieron que operar del hombro». Esta dolencia le obligó a escoger el disco, con un gesto menos lesivo para su condición. «No pude competir este año casi hasta principios de junio, en París».

Su objetivo era revalidar el título en el Campeonato de España celebrado en Fuenlabrada en julio. Lo hizo y en ambas categorías: disco y peso. Además, consiguió en Avilés la marca que ilustra este reportaje, lanzando el disco a 38,50 metros de distancia, la que le ha abierto las puertas mundialistas por cuarta vez. «No era algo que estuviese en mis objetivos este año», reconoce.

«Cuando te pasa algo así, lo fundamental es que tu cabeza sea capaz de adaptarse a las nuevas situaciones», afirma

Su mejor resultado en un Mundial lo consiguió en 2019, cuando fue noveno en Dubai como lanzador de peso. Su objetivo para la cita de este año es buscar un puesto similar. Tendrá, además, dos oportunidades. En peso y disco.

Un cambio de vida

David Fernández trabajaba en el mantenimiento eléctrico de la central térmica de Narcea y entrenaba a un equipo de fútbol cuando sufrió el accidente a los 25 años. «Cuando te pasa algo así lo fundamental es que tu cabeza sea capaz de adaptarse a las situaciones», sintetiza. Tuvo que dejar el trabajo –«me jubilaron»–, pero encontró en el club de halterofilia San Mateo su salvavidas. «Cuando salí del HUCA me costaba mucho todo. Estaba muy débil, recuerdo salir a la calle una vez y caerme y sentir la impotencia de casi no ser capaz de levantarme». Fue clave el consejo de un amigo, quien le recomendó ir a probar con el club deportivo de Oviedo en el Palacio de Deportes, en su sección de halterofilia. Lo cambió todo: «Me dio la vida».

Fernández, tras el accidente, volvió incluso a entrenar al Vallobín de categoría infantil. Aunque su nueva condición de atleta profesional le acabó impidiendo compatibilizarlo con su propio desempeño. «Vivo en Tineo y entreno en León, con Manolo Martínez». El legendario lanzador de peso español, bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, es el preparador de Fernández desde 2018. Hasta la provincia vecina se desplaza desde el suroccidente asturiano en coche. «Sí que al volver a subirme a un vehículo la situación era un poco rara, pero no diría que me quedasen secuelas», responde cuando se le plantea si, tras el suceso, le tiene más respeto al volante. «Al final cojo el coche todos los días. Son cosas que te pueden pasar y ya está», reflexiona con la misma naturalidad con la que afronta el que, desde hace trece años, es su nuevo día a día.

«Vida tenemos una y pasa demasiado rápido. Tienes que adaptarte a las nuevas situaciones. Yo me aferro a disfrutar, porque no sé cómo voy a estar mañana». Predicando con el ejemplo, Fernández relativiza todo lo que le ha pasado y demuestra que nada más cierto eso de que mientras hay vida, hay esperanza.

Temas

Halterofilia

Comenta Reporta un error