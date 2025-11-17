El taekwondo luce en el décimo Open de Avilés La competición reúne en el pabellón de El Quirinal a 270 deportistas de varias comunidades autónomas, desde categoría infantil hasta máster para mayores de 65 años

Un momento de la competición de taekwondo en la mañana de ayer en el Complejo Deportivo Avilés.

Alberto Santos Avilés Lunes, 17 de noviembre 2025, 11:03 Comenta Compartir

Pasear por Avilés y ver más gente de lo habitual un fin de semana de otoño ya no es una sorpresa. Que el motivo sea la organización de un evento deportivo, tampoco. El turismo en la villa avilesina no sólo se ha desestacionalizado, sino que hace tiempo que cuesta disociarlo del deporte gracias a la celebración de pruebas como el décimo Open de Avilés de Taekwondo.

El trabajo del Club Deportivo Seo en la ciudad se ve reflejado, con la colaboración del Ayuntamiento, en esta competición de la modalidad de pumse que reúne en el Complejo Deportivo Avilés a deportistas desde categoría máster 4 para mayores de 65 años. Están representadas comunidades autónomas repartidas por toda la geografía española, en especial del norte como Cantabria, Asturias, Galicia o País Vasco, además de otras como Baleares, Canarias o Melilla.

En total, 270 inscritos, cifra que aumenta notablemente hasta las aproximadamente 350 personas que se movilizan al sumar entrenadores y familiares y amigos, lo que se traduce también en la actividad económica en Avilés estos días, con algunos hoteles y restaurantes sin plazas disponibles de viernes a domingo

Ampliar Pablo Nosti

Tal y como se pudo comprobar en la jornada de ayer con el ambiente que había en las gradas del Complejo Deportivo Avilés, la comarca avilesina está representada por Avilés, Corvera y Castrillón. El club avilesino Seo presenta 56 inscritos en este campeonato, con buenas perspectivas en cuanto a resultados.

Además de la incorporación de cada vez más comunidades autónomas, otra de las novedades en esta décima edición del torneo avilesino es tecnológica, con mejoras en el sistema electrónico.

Reporta un error