Talento nigeriano para la cantera del Avilés TM

Porque la vida es un círculo y todo vuelve, el Avilés Tenis de Mesa ha apostado de nuevo por el talento nigeriano para reforzar la estructura del club. El alma máter de la entidad, Juan Carlos Paramá, echó mano del mejor jugador de la historia del conjunto avilesino, Kassem Ahmed, para reclutar a una joven promesa también de la etnia Yoruba, Oyeniyi Kehinde (Lagos, 2004), a quien en la sala de tenis de mesa de La Magdalena ya han bautizado como 'Kenny'.

Aunque la nigeriana de 21 años no podrá competir con el primer equipo sénior femenino del club hasta enero por un tema de licencias, el objetivo de Paramá no es otro que los 65 jugadores restantes que forman parte del club en estos momentos se puedan empapar del talento y la frescura del último fichaje foráneo de la entidad hasta la fecha.

«Lleva aquí pocos días pero todos, jóvenes y veteranos, están agradeciendo su llegada. Al final pelotear con una jugadora de su nivel no es lo mismo. La gente viene más motivada y si a mí me devuelven quince reveses buenos, a ella le devuelven sesenta, porque lo quieren hacer mejor y afrontan el entrenamiento de otra manera», reconoce orgulloso Juan Carlos Paramá.

Aunque se desenvuelve bastante bien en inglés, Kehinde está viviendo su primera experiencia en Europa. Llegó al continente hace un mes para disputar un torneo en Portugal y, por mediación de Ahmed, recibió una propuesta del Avilés TM que acabó aceptando. «No es el sitio en el que más dinero voy a ganar ni en el que voy a jugar a un nivel más alto, pero Ahmed me dijo que esto era una familia, que iba a sentirme como en casa y eso es lo que me ha traído hasta aquí».

A imagen y semejanza de los últimos fichajes extranjeros que han llegado al club procedentes de Rusia, Japón o China, la nigeriana reside en el Edificio Fuero, y todos los días acude a la sala de tenis de mesa del Avilés TM para entrenar con todos los miembros del club presentes. «Ahora mismo estamos afrontando un cambio de ciclo. Nuestros ocho mejores jugadores, tanto en categoría masculina como femenina, han dejado el club, y ahora nos toca trabajar en una nueva hornada y para eso será importante la presencia de 'Kenny'», comenta Paramá, cuyos logros como técnico están fuera de duda.

La nigeriana dejó en su Lagos natal a dos hermanos y a una hermana gemela, aunque porta una sonrisa por bandera y prefiere dejar la nostalgia a un lado. «En Nigeria estamos acostumbrados a este tipo de cosas y llego a España con mucha ilusión. Mi idea es hacer carrera aquí o en otro país de Europa».

En Nigeria no hay ligas de tenis de mesa como tales, pero si competiciones internacionales, por lo que Kehinde sabe lo que es competir por todo África, logrando resultados importantes que le permitieron acudir a Portugal para medir su nivel.

«Es una chica que ha evolucionado mucho y que aportará cosas interesantes tanto como jugadora como a la hora de entrenar en la escuela», comenta al otro lado del teléfono Ahmed, que a sus 60 años continúa jugando al tenis de mesa en Madrid, mientras trabaja como conductor de Uber. «Hay que seguir haciendo deporte», sonríe.

Paramá nunca ha perdido el contacto con él, después de la huella que dejó en el club en la década de los noventa. «Fue nuestro primer fichaje, el mejor jugador que hemos tenido y el que nos impulsó como club, permitiéndonos jugar varias temporadas en la máxima categoría y potenciando a jugadores como Félix González, que es el mejor jugador asturiano de todos los tiempos con 16 títulos absolutos», recuerda.

Cabe recordar que el tenis de mesa es uno de los tres deportes más importantes de Nigeria junto al fútbol y el cricket, todos ellos influencia de Inglaterra. No en vano, Kehinde también jugó al fútbol en su niñez, aunque finalmente se acabó decantando por el tenis de mesa, una sabia decisión a tenor de sus opciones de cara al futuro en Europa a través de esta modalidad.

